El temporal de viento y lluvia de esta madrugada ha provocado un reguero de pequeñas incidencias en la comarca. En Vilagarcía la principal ha sido la caída de un árbol de grandes dimensiones sobre un coche que estaba aparcado en Carril, en la calle San Andrés, situada entre el paseo marítimo y la avenida Rosalía de Castro. Se trata de un magnolio de más de cien años situado en el jardín de una casa.

El suceso se produjo sobre las cinco de la madrugada. Según cuenta la dueña de la vivienda, Mar Viqueira, "con el ruido que había con el temporal no me di cuenta de que era el árbol; salí a la ventana pero no se veía nada". Añade que en esa zona "suele soplar mucho el viento y estamos acostumbrados, pero lo de esta noche fue demasiado".

Efectivos del Servizo Municipal de Emerxencias e Protección Civil llevan desde las seis de la mañana en el lugar cortando el magnolio y torándolo.