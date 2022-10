Las palmeras de Cambados dan otro susto

Dos trabajadores del Ayuntamiento de Cambados acordonaron a primera hora de la mañana de ayer el paseo de las palmeras para retirar las ramas de los árboles más afectados por el escarabajo “picudo”. A la una de la tarde ya habían desmochado media docena de ejemplares, y en los próximos días continuarán con otros, igualmente atacados por la plaga. El Concello tomó esta decisión después de que entre la noche del domingo y la madrugada del lunes se produjese un nuevo desprendimiento de ramas. No hubo riesgo para los viandantes, pero el alcalde, Samuel Lago, no quiere correr más riesgos, y mandó podar completamente los árboles. “La seguridad tiene que estar por encima de todo”, aseveró.

El palmeral situado en el paseo marítimo está en una franja de terreno que pertenece a Portos de Galicia, pero el Ayuntamiento ha asumido la poda de los árboles para evitar accidentes, más teniendo en cuenta que esa zona está pegada al mar y en consecuencia sufrirá presumiblemente durante los próximos meses las embestidas de varias borrascas.

Al tiempo que se organizaba la poda de las palmeras con los operarios municipales, Samuel Lago remitió una carta a Portos en la que pide que no se desentiendan del palmeral, formado por una treintena de ejemplares. “Lo que le pedimos a Portos es que o bien traten sus palmeras contra el picudo o bien que las corten y las sustituyan por otras especies, porque en la situación actual pueden suponer un riesgo”, aseveró el regidor.

Hace unos meses, el Concello y Portos ya talaron varios ejemplares irrecuperables, y en su lugar plantaron unas pequeñas palmeras de la variedad californiana, sobre el papel más resistentes al picudo que las canarias. Pero la plaga es tozuda, y en estos momentos el gorgojo ya ha colonizado varios árboles más, cuyas ramas están claramente secas. “Era lo previsto”, admite con cierto desánimo Lago. “A medida que van cayendo unas, el picudo se va extendiendo a otras”. Por ello, entiende que hay que hacer algo para evitar riesgos. Hace un mes se produjo un accidente similar en la plaza de Alfredo Brañas.

Tratamiento de choque contra el escarabajo

El Ayuntamiento había suspendido completamente los tratamientos contra el picudo, debido a su elevado coste y porque dudaba sobre su efectividad, pero hace unos meses decidió retomarlos. Durante la mañana de ayer, la empresa Serga aplicó un tratamiento de choque a los 13 árboles que hay en suelo municipal, y que se localizan en las plazas del Concello y Alfredo Brañas, y en los jardines de Torrado y la biblioteca Luís Rei.

Ramón Charlín, técnico de zonas verdes de Serga, explica que dentro de dos o tres semanas se hará una segunda aplicación del producto contra el “picudo”. Eso sí, advierte de que por el momento no se puede determinar el alcance de la infección en cada ejemplar, y que eso se conocerá la próxima primavera. En ese momento, algunas palmeras volverán a brotar, pero las que tengan muy dañada la yema apical, no. El alcalde, Samuel Lago, espera que la intervención permita salvar todas las palmas, pero no oculta su temor a que pueda haber alguna demasiado infectada.

En todo caso, Ramón Charlín, de Serga, recuerda que estos tratamientos tienen una doble finalidad: por una parte, frenan la enfermedad de los árboles propios; y una segunda solidaria, pues ayudan a controlar la plaga y a evitar que se propague de forma incontrolada. Cambados invierte en el tratamiento 4.000 euros anuales, una suma muy inferior a los 17.000 que destinaba cuando también se ocupaba del palmeral de Portos. El técnico de Serga señala que el coste varía según el número de ejemplares, pero que ronda los 250 euros por unidad y año.