El Videafest se da otro baño de aceptación

El Videafest tocó a su fin. El tercer y último evento de su programación no fue más que otra confirmación añadida a lo acertado de la idea puesta en práctica por Xoán Mariño y su equipo de trabajo.

En esta ocasión ejerció de anfitrión otro de los referentes artísticos de la comarca como es el caso de Manolo Chazo. Alrededor de 150 personas tomaron parte de una velada en la que la visita a su galería se convirtió en el punto de partida.

Desde allí también se pudo disfrutar de una excursión guiada, gracias a la colaboración de la empresa Corticata con una ruta por Carril hasta llegar al estudio del artista. Ni siquiera la lluvia menguó los ánimos de disfrutar de una cita que volvió a responder a lo que se esperaba de ella. Un punto de encuentro cultural, a la par que transversal entre generaciones, que puso de manifiesto la necesidad de ideas que cautiven por su atractivo, por su elegancia, pero también por su contenido.

No faltó el guiño a la literatura con la presentación, por parte del autor, del libro de Luis Congil “Historia do cine e do viño en Galicia”. Como no podía ser menos, y cumpliendo con una de las señas de identidad del Videafest, la promoción del vino también estuvo presente con Sito Dieste, Xurxo Alba y Pedro Méndez al mando de las operaciones.

El grupo Fla-meco y Señora Dj aportaron la alegría en forma de música y no faltó el sorteo entre los presentes de una pieza donada por Manolo Chazo, así como tampoco el correspondiente ágape en el que las habas, el arroz y las almejas de Carril maridaron a gusto de todos los paladares.