I+D+i para reducir el impacto del viento en los barcos de A Illa

El “vento ao alto” es como se conoce en A Illa a los vientos de componente noroeste, cuyos temporales acaban azotando la dársena de O Xufre y poniendo en riesgo a toda la flota bateeira. No es la primera vez que uno de esos vientos, convertido en galerna, provoca problemas muy serios, e incluso, daños en las embarcaciones. Por ese motivo, cuando se planteó la colaboración con la Universidade de A Coruña para buscar un método que frenase el viento en diques flotantes y pantalanes, el lugar elegido para hacerlo fue el muelle de O Xufre.

La colaboración tiene como principal objetivo el de encontrar una solución técnica novedosa que permita proteger del viento a la flota abrigada por diques flotantes. Se trata de un proyecto piloto de I+D+i que se ha instalado en uno de los pantalanes de O Xufre, pero con la intención de que pueda ser utilizado en ostras instalaciones.

Susana Lenguas, presidenta de Portos de Galicia, acudió ayer al muelle isleño, donde recibió las explicaciones de su funcionamiento. En ese pantalán se han instalado una serie de mamparas en su cabecera con paneles perforados que ejercen como pantalla al viento, protegiendo a las embarcaciones que se encuentran detrás. Los cálculos realizados por los técnicos en simulaciones inciden en que los paneles serán capaces de frenar vientos de 100 kilómetros hora y reducirlos hasta los 28, lo que protegería de manera eficaz a todas las embarcaciones amarradas en O Xufre. Esos paneles también se han diseñado para vientos perpendiculares, en ese punto, precisamente los que preocupan, los que llegan desde el noroeste y el oeste.

Las mamparas se han colocado en el pantalán central el pasado 3 de octubre y se han comenzado a realizar las mediciones. Evidentemente, todavía es muy temprano para hacer una valoración real de lo que puede suceder en O Xufre, ya que apenas se han registrado jornadas adversas con vientos importantes, pero las mamparas permanecerán durante varios meses en la zona para analizar todas las situaciones que puedan ocurrir. Los técnicos de la universidad seguirán en tiempo real todas las incidencias, y sobre todo, el funcionamiento de las mamparas y si son capaces de evitar el impacto que el viento puede provocar en la zona.

Además de las mamparas, que se instalaron recientemente, los investigadores ya llevan tiempo recogiendo datos con anemómetros y medidores de velocidad instalados en los pantalanes para comprobar cual es el efecto del viento en esas zonas. Susana Lenguas, titular de Portos de Galicia, reconocía ayer que “estos pantalanes de O Xufre están protegidos del oleaje gracias al dique flotante de abrigo que está instalado a la entrada de la dársena, pero ese dique no evita el viento, por eso hemos iniciado esta investigación, para encontrar una solución”. La propia responsable de Portos reconoce que la altura de los barcos bateeiros provoca el efecto vela con el viento, por lo que pueden ser arrastrados todos si no se les instala algún elemento de protección, “que es lo que estamos buscando con esta iniciativa”. Señala que “se ha instrumentalizado el pantalán para ver como se comporta y analizar si es necesario realizar algún tipo de modificación”. No en vano, estas mamparas perforadas son una de las varias posibilidades con las que se trabajó desde el inicio, pero el resto se fueron descartando después de ver los datos de las simulaciones.

El patrón mayor de A Illa, Juan José Rial Millán, reconocía ayer que “lo que más nos afecta son los temporales del noroeste por eso reclamábamos un método que resultase efectivo en su protección y que sea capaz de implementar los efectos del dique flotante”. Lenguas señaló que Portos ha invertido un total d e100.000 euros en este proyecto pero que, en caso de que funcione como se espera, “se instalará en todos aquellos puertos que sufren una situación similar a O Xufre, a fin de proteger a la flota que se encuentra amarrada de las inclemencias meteorológicas”.