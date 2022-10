Las “palilleiras” gallegas regresan a O Grove

Cuatrocientas personas, la mayoría mujeres, se reunieron ayer en el pabellón polideportivo de Monte da Vila para disfrutar de una nueva edición de su encuentro anual.

De este modo, el Concello de O Grove volvía a convertirse en el epicentro del encaje de bolillos, entre otras muchas técnicas de confección textil puestas en práctica por auténticas profesionales llegadas desde la cuatro provincias gallegas y de León.

Baste decir que entre las 403 participantes inscritas las había tanto de O Grove y Sanxenxo como de Vilanova, Valga, Caldas y Cambados.

Pero también de Padrón, Abegondo, Redondela, Portonovo, Vigo, Pontevedra, Valdoviño, Porto do Son, Porriño, Marín, Salvaterra, A Guarda, Tui, Vimianzo, Burela y Ames.

Fue un modo de volver a la normalidad tras la pandemia por COVID. Y, lógicamente, se consiguió de la mano de la asociación de mujeres rurales Adro Vello, encargada desde hace muchos años de esta siempre multitudinaria celebración, que en ediciones anteriores se celebró en el propio pabellón y en el Palacio de Congresos y Exposiciones La Toja.

Las socias y la directiva de este colectivo fueron las grandes protagonistas, al igual que lo fue su grupo de pandereteiras, encargado de animar la sesión dominical.

Pero también cuantos no duraron en desplazarse una buena cantidad de kilómetros para formar parte de este acontecimiento que, aunque muchos lo no sepan, constituye la guinda de cada edición de la Festa do Marisco, la de este año clausurada en el aspecto gastronómico el pasado miércoles después de alcanzar registros históricos, con 160.000 raciones vendidas y casi 900.000 euros facturados.

Por formar parte de ese programa, y por tratarse de una actividad plenamente consolidada en la localidad, no podía faltar a la cita el alcalde meco, José Cacabelos, que se dejó ver por el pabellón acompañado de concejales como Quito Parada (Igualdade), Pilar Galiñanes (Educación) y Juan Ramón Outeda Montenegro.

El regidor conversó con muchos de los presentes y aprovechó para mostrar su “orgullo” por la celebración de este encuentro de palilleiras, resaltando lo positivo que tiene un evento que, como este, reúne a cientos de personas en la localidad.