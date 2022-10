Presupuestos en la picota

Encontrar la comarca de O Salnés en los PGE es como buscar una aguja en un pajar. Dirán los sabios economistas e inspirados matemáticos que a nivel general son equitativos, proporcionales, nada discriminatorios, progresivos y otros tantos calificativos que camuflan la realidad más tangible. Explicarán, asimismo, que se cumplen con las expectativas más satisfactorias dentro de un escenario más negro de lo que cualquier teórico pudiera haber pronosticado en sus tratados.

Para explicarlo, mejor será seguir la teoría de la pirámide invertida, esa que permite leer hasta donde a uno le interese y que preconizaban sabios como Marshall McLuhan o el profesor Martínez Albertos pues lo único cierto es que a la comarca corresponde solo otra prolongación de los inútiles raíles del tren en el interior del puerto, dos milloncejos para las obras del cuartel de Cambados y una pequeña carretera entre Valga y Catoira. Esa es la previsión de 2023.¡Ya les vale! Bueno, también aparece por enésima vez el edificio de la plaza de abastos de Cambados, eso sí sin consignación ¡Así cualquiera proyecta edificios e infraestructuras!

Es ahora el momento del análisis pues también es real como la vida misma que los impuestos que religiosa o agnósticamente pagan los arousanos deben retornar en forma de pensiones, dependencia y educación; no en vano, el Estado consigna buenos dineros que luego se traspasan a las administraciones autonómica y local, y que hacen luego de su capa un sayo y por lo tanto será obligatorio volver a analizar estas sub-cuentas para ver cuántos euros se recuperan.

Pero eso es harina de otro costal porque es aquí donde está el quid de la cuestión. Resulta que esas transferencias se hacen en referencia a otras funciones que como se sabe son sub 1, sub 2 y sub 3; es decir que cada territorio es distinto en proporción de si la población es más o menos guapa, por decirlo con educación y reverencia política.

Y claro, históricamente Galicia es el patito feo que nunca llegará a ser cisne porque los jubilados seguirán con pensiones menores que las de los madrileños, los parados también reciben prestaciones menos jugosas y las infraestructuras son menos eficientes. Se puede seguir con la enumeración sin necesidad de recurrir a integrales, al número Pi ni a Tales de Mileto para entender que con los PGE se trata solo de cubrir el expediente pues en ninguno de los tomos figura uno solo de los ayuntamientos de la comarca, con nombre y apellidos.

Y como último apartado, ese que se salvaría de la tijera, recordar cuántas veces aparece O Salnés en materia de recortes. Piensen en los peajes que quieren instalar en las autovías, recuerden la desidia respecto del transporte intercomarcal, valoren la situación en dependencia o sanidad, o cómo la subida de la luz o los carburantes es igual para todos. O por qué a la administración no le duelen prendas al presentar una Ley de Costas que terminará aniquilando muchas empresas que viven del mar (depuradoras, cocederos...) sin olvidar los problemas de la pesca de fondo, la falta de impulso empresarial...

Y como resultado, cuatro o cinco millones de euros en la keynesiana tarta menos infinitos problemas con una inflación exponencial. Muy difícil hacer una cuentas que año tras año dan negativo. Presupuestos en la picota.