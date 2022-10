“La gente teme que los recortes en sanidad se consoliden y respondió en la calle”

Con los ecos de la multitudinaria protesta resonando en la plaza de Galicia de Vilagarcía, la Plataforma SOS Sanidade Pública de O Salnés continúa recogiendo firmas para presionar a la Xunta ante los recortes que está sufriendo un servicio básico como es la sanidad para la población. José Ribadomar, portavoz de la plataforma, reconocía ayer que la masiva afluencia fue “una sorpresa, pero demuestra a las claras como se encuentra la sanidad y que la gente teme que todos los recortes que estamos sufriendo se acaben consolidando, lo que significaría perder un servicio básico para todos nosotros”.

La presencia de personas de toda la comarca es una muestra de que “de trata de una cuestión muy sensible en la que todo el mundo ve como se está deteriorando el servicio, sobre todo en atención primaria”, donde las citas que antes nunca pasaban de dos o tres días, se dan a más de una semana vista.

Ribadomar entiende que, tras la masiva manifestación por las calles de Vilagarcía, el gobierno de la Xunta “no debería mirar hacia otro lado, porque lo de ayer ha sido un barómetro aplicable a toda Galicia, y se vio que la gente está harta y quiere soluciones”.

La Plataforma va a continuar en los próximos días con la recogida de firmas que viene realizando y exige al gobierno de la Xunta que “tiene que buscar una solución, porque lo que ha ocurrido este verano y que todavía se mantiene en varios centros de salud de la comarca, fue un auténtico escándalo”.

Ribadomar pone de ejemplo lo que le ocurrió al propio conselleiro ,Julio García Comesaña, en su visita al centro de salud de Meis de esta misma semana, donde se encontró con que no había médicos de atención primaria. “El conselleiro se llevó una importante dosis de realidad, esperemos que le sirviese para abrir los ojos y que comience a tomar medidas de forma inmediata”, señala.

Alberto Varela, alcalde de Vilagarcía, reconocía ayer que “no recuerdo ninguna manifestación tan multitudinaria como esta, lo cual es bastante significativo de que la gente quiso mostrar su malestar por el deterioro que está sufriendo la sanidad pública tanto en este municipio como en toda la comarca de O Salnés”. Varela pone de ejemplo su municipio, donde en pleno verano, el Punto de Atención Continuada (PAC) de San Roque llegó a quedarse sin médicos, a lo que se suman los constantes problemas en Atención Primaria o las esperas eternas para una cita con el médico de cabecera.

“Ayer fue un clamor popular, una muestra del malestar que existe y un mensaje muy claro a la Consellería de Sanidade ya la Xunta: dejen de buscar excusas y encuentren una solución, que quieren dar a entender que llevan gobernando cuatro días cuando llevan más de una década sin hacer absolutamente nada”, indica Varela. De hecho, el regidor vilagarciano insiste en que “estoy viendo demasiadas excusas y pocas soluciones, siempre tienen la culpa o los concellos o el Estado, pero quien tiene las competencias es la Xunta, así que les corresponde a ellos asumir el problema”. El vilagarciano recuerda la reunión de Comesaña con los alcaldes de O Salnés donde “nos hizo la promesa de que se iban a reforzar los servicios y, tres meses después, seguimos igual o peor, con una situación en San Roque verdaderamente insostenible”.

Los alcaldes piden a la Xunta que “no se esconda”

La manifestación en favor de la sanidad pública contó con la presencia de casi todos los alcaldes de la comarca de o Salnés, a excepción de los conservadores Gonzalo Durán y Telmo Martín. Todos ellos ayer coincidían en una frase “la Xunta no puede esconderse ante lo que aquí ha ocurrido y debe tomar medidas de forma inmediata para acabar con esta situación de abandono de la sanidad”. El alcalde de Cambados, Samuel Lago, no dudó en calificar de “éxito” la manifestación, una convocatoria que demostró que “hay malestar y que la gente se está dando cuenta de que la intención es desmantelar la sanidad pública por un cuestión ideológica”. Insiste en que la sociedad de O Salnés gritó alto y claro cual es el modelo que defiende frente a la consellería”. Por su parte, para el regidor de O Grove, José Antonio Cacabelos, la movilización demuestra que “los servicios sanitarios en O Salnés están en precario y la Consellería tiene que tomar medidas de una vez”. Cacabelos destacó la implicación de sus vecinos que “llevan advirtiendo de lo que iba a pasar desde hace cinco años, cuando hicimos una movilización similar, denunciando la apuesta por lo privado sobre lo público que realiza la Xunta”. Carlos Iglesias, alcalde de A Illa, insta a la Xunta a “mejorar lo público”, mientras Marta Giráldez, de Meis, arremetía contra el PP por “preocuparse más de hacer una foto para decir que tiene candidata que por carecer de médicos o que sus vecinos estén en lista de espera para poder ser atendidos”.

Durán: “En el centro de salud, el paciente debe atenderse en el día”

El alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, no participó en la manifestación, pero reconoce que existe malestar y que hay motivos para tenerlo. “Un paciente que acude al centro de salud por una enfermedad, debe ser atendido en el día”, explica Durán, que fue médico del Sergas hasta 2007. El vilanovés insiste en que el problema es que “no se han formado médicos y no hay más facultades de medicina, no vi esa reclamación entre los que acudieron a la manifestación, sobre todo por parte de los alcaldes, ya que es su partido el que tiene esa potestad”. Se pregunta que pasa para que “haya tantos médicos de baja y, siendo los mismos que en 2007 y con un ordenador que nos simplifica el trabajo, por qué ahora hay tantos problemas para atender a los pacientes”.