Meis mantiene el suministro de agua potable a A Moroza a base de camiones cisterna

A pesar de las últimas lluvias que se han registrado estos días, los problemas derivados de la sequía en algunas traídas de aguas de la comarca se mantienen todavía y semejan tener difícil solución. Uno de esos puntos en los que el problema lleva manteniéndose desde prácticamente el inicio del verano es el lugar de A Moroza, en la parroquia meisina de Paradela, donde el Concello lleva más de tres meses llenando el depósito de agua con camiones cisterna para evitar el desabastecimiento.

Marta Giráldez, alcaldesa de Meis, reconoce que la situación que se produce en ese punto no es fácil de solucionar ya que “la red de A Moroza se suministra de un manantial que no consigue regenerarse lo suficiente debido a la sequía y no nos ha quedado otra que buscar esta solución”. Conectar esa red a la Mancomunidade es una opción que resulta prácticamente inviable, ya que se encuentra a un nivel más alto que la Estación Transformadora de Auga Potable (ETAP) de Treviscoso, por lo que, además de la inversión, en épocas en las que el sistema se encuentre a pleno rendimiento, no habría la presión suficiente para garantizar el suministro a esas viviendas. Así que “no nos ha quedado otra que, cada dos o tres días, enviar un camión cisterna a llenar el depósito, ya que el manantial no ha conseguido regenerarse, necesita mucha más lluvia de la que, hasta el momento, ha caído en la comarca”. La situación no tiene visos de una fácil solución, sobre todo porque no se prevén lluvias importantes en las próximas semanas que ayuden a paliar la escasez de agua que se registra en ese manantial.

La quincena de viviendas de A Moroza cuenta con un sistema de suministro de agua propio que, en su día era privado pero que pasó a manos municipales hace algunos años. Además de los problemas que genera la imposibilidad de regeneración del manantial, el depósito que utilizan los vecinos tiene una capacidad muy limitada, de ahí la frecuencia con la que las cisternas deben acudir a rellenar.

Aunque se registraron pequeñas incidencias durante el verano en la red mancomunada que surte a Meis durante el verano, sobre todo de presión en las zonas más altas, debido a los consumos que se registraban en toda la comarca, en estos momentos, funciona de manera adecuada.