Meaño tumba el cambio de nombre a la Praza do Concello

La Corporación meañesa desestimó la propuesta que el pasado mes de julio, y de nuevo en septiembre, elevaba la Asociación Cultural y Deportiva GAM, en consonancia con la Real Academia Galega, para renombrar la céntrica Praza de Concello como Praza da Feira. Una propuesta que el colectivo amparaba en el programa “Toponomízate” de la institución lingüística, al conllevar una ardua labor de recuperar los topónimos en aras de mantener viva la historia local.

El colectivo GAM demandaba que el nombre Praza do Concello, que fuera denominada así en 1991 cuando la conversión del erial del Campo da Feira en plaza, mudara por el topónimo “Feira”, en alusión a la feria que, los mayores recuerdan, como uno de los centros de comercio ambulantes más importante de la comarca. No en vano, cada 13 y 29 de mes, que eran los días de mercadillo en Meaño, acudían gentes y comerciantes de toda la comarca y hasta de Pontevedra, congregando cantidad de público tal que, rememoran “cada 13 y 29 Meaño era como una verdadera fiesta”. Incluso en lugares como O Grove, Cambados, Vilagarcía o Pontevedra, se conserva en la retina la feria que Meaño fue. Aquel mercado languideció hasta desaparecer a inicios de los 80. Pero aún hoy, los meañeses siguen refiriendo ese centro de la localidad como “A Feira”, cuando esta no existe desde hace más de tres décadas, y en su lugar ocupó el espacio la actual plaza.

Sometida la propuesta a pleno, se posicionó en contra a adoptar el nombre “Praza da Feira” el grupo de gobierno. El regidor Carlos Viéitez esgrimió que “cuando citamos el nombre de Praza do Concello todo el mundo sabe que está ubicada al lado del casa consistorial”. Quien sí apoyaba la propuesta fue Independiente de Meaño, al entenderla como “una demanda correcta y fundamentada, en consonancia con la iniciativa de la RAG para mantener viva la historia local y evitar que se pierda el topónimo”.

Por su parte los dos ediles del PSOE meañés, que podían decantar la balanza, optaron por la abstención, haciendo prevalecer así por un voto la posición del grupo de Carlos Viéitez. La portavoz socialista Ana Belén García había propuesto “realizar una exposición pública y un referéndum para que lo decidan todos los vecinos, máxime cuando en su día se realizó un referéndum para salvar un árbol que ni estaba inventariado como bien público”. Un episodio, el referido, que se remonta al año 1996 también por una iniciativa de la asociación GAM para evitar la tala del gigantesco árbol de “A de Otero”, a pie de la Po-303, y referente para la orientación y la parroquia. Fuera el alcalde Jorge Domínguez quien, ante la controversia –mismo entre sus propios ediles– y los argumentos habidos, se decantara por realizar un referéndum salomónico para zanjar el asunto. Y los vecinos, en aquella ocasión y por mayoría, indultaron el plátano que se mantiene hoy.