El verano que bate récords con 160.000 raciones vendidas en la Festa do Marisco

Poco después de las cinco de la tarde se corrieron las cortinas de una edición en la que se superaron, a falta de datos definitivos, las expectativas, es decir alcanzar números similares a la última fiesta de 2019, cuando todavía no se había declarado la pandemia de coronavirus.

La verdad es que todos los elementos se aliaron para que fuese un éxito de organización y participación, ya que se han expedido más de 150.000 tickets que han generado unos ingresos que rondan por arriba los 800.000 euros, una cifra que ayuda a entender porque el gremio turístico está más que satisfecho con la prolongación de la temporada estival.

Llega ahora la verdadera época de vacaciones para muchos de los establecimientos de la localidad que han trabajado a destajo desde el pasado 20 de septiembre cuando se dio el pistoletazo de salida a una edición en la que, como subrayó la subdelegada del Gobierno Maica Larriba, no se registró altercado alguno.

Cierto que se trata de una fiesta muy familiar o de grupos de amigos que acuden desde todos los puntos de España pero también cabe recordar que ha habido conciertos multitudinarios con músicas para distintos gustos, desde rancheras a folk pasando por metal, rock, rap o latina que llenaron cada noche la carpa.

Con todo, el alcalde Cacabelos expresa que su máxima satisfacción es que el público ha salido encantado con una fiesta en la que la frescura y calidad del producto, la limpieza o los contenidos precios han conseguido conquistar a todos los que han visitado la localidad en estos frenéticos días.

Queda ahora todo un año para organizar la sesenta edición de la Festa do Marisco que ya tiene cartel y que el regidor local espera presentar en Berlín, un gesto hacia el canciller germano Olaf Scholz que le recibió hace una semana en A Coruña en la cumbre que mantuvo con su homólogo español Pedro Sánchez.

Asimismo se retomará la Bienal de Escultura, otra de las citas culturales más esperadas tras la pandemia.

Antón Lezcano es ya el autor del cartel de 2023

La organización de la LIX Festa do Marisco acaba de anunciar que el coruñés Antón Lezcano ha resultado ganador del concurso de carteles de la Festa do Marisco de 2023.Lezcano es un diseñador gráfico que ya participó en varias ocasiones en este concurso que también ganó en 2012, 2017 y 2018. En esta ocasión, el artista quiso hacer una referencia a O Grove “introduciendo el centollo de una forma más implícita que explícita de forma que la gente pueda recuperar ese sentimiento de pertenencia a su pueblo” .El alcalde José Antonio Cacabelos felicitó al ganador, una persona de la que dijo “tiene una gran vinculación con O Grove y la Festa do Marisco pues siempre que puede escapa hacia el sur y vuelve a visitar la localidad”. El regidor también felicitó a los demás concursantes y los aanimó a participar en el cartel de 2024.Al finalizar el concurso, se dio a conocer el ganador del concurso de Aceites Abril “Facendo mellor aos mellores” consistente en aceite para todo un año calculado para una familia de cuatro personas.