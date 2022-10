Los Concellos mantendrán el alumbrado navideño aunque recortarán las horas de encendido

Con el precio de la energía totalmente disparado, la llegada de unas fechas tan señaladas como son las Navidades pueden suponer un hachazo más a las economías municipales. Es por ello que, a falta de menos de dos meses, todos los concellos de O Salnés están dándole vueltas a cómo conseguir ahorrar sin reducir el número de arcos y la iluminación de las calles, especialmente aquellas con un marcado acento comercial. La intención pasaría, en la mayoría de los casos, por instalar más tarde el alumbrado, a partir de la semana de la Constitución y la Inmaculada, y sobre todo, reducir el número de horas que los arcos permanecen encendidos, además de recurrir a luces LED, que proporcionan un menos consumo.

Lino Mouriño, edil de Vilagarcía, apuesta por estas dos soluciones ,e incluso, calcula que “reducir el encendido en dos horas diarias, va a suponer para nosotros un ahorro del 25% en el consumo de energía”. Antes, en Vilagarcía se encendían las luces de Navidad de 18 a 1, unas siete horas que “ahora vamos a tratar de reducir a cinco” a lo que se suma que, en lugar de colocar las luces en el mes de noviembre, lo haremos coincidiendo con los primeros festivos de diciembre”.

Carlos iglesias, alcalde de A Illa, incidía ayer en que “el gasto de la instalación va a ser el mismo, pero tenemos que hacer algo para reducir lo que va a ser un coste muy elevado”. Iglesias se sentará el lunes con la empresa de iluminación para “analizar si se puede prescindir de alguno de los arcos, aunque nuestra intención es mantenerlos todos y apostar por reducir en horas de encendido”. Señala que “nunca hemos sido madrugadores y este año, antes de la primera o segunda semana de diciembre no estarán en la calle”.

Marta Giráldez, de Meis, y David Castro, de Ribadumia, todavía no han analizado en profundidad la situación pero es cierto que “los costes se van a incrementar y puede llegar a encarecerse entre 5.000 o 6.000 euros por la electricidad, una cifra muy elevada para un concello como el nuestro”, explica la primera de ellos, antes de asegura que “vamos a estudiarlo”. Castro también coincide en que “hai que darlle unha volta”, sobre todo, porque la Navidad “es un momento del año que genera mucha actividad económica, por lo que hay que analizar todo con mucho detenimiento”. También reconoce que “reducir costes en las luces de Navidad y no en el alumbrado público sería algo muy contradictorio”. Ribadumia amplió en los últimos años el número de arcos a petición de los propios vecinos y “ahora, no los vamos a sacar”.

Samuel Lago, alcalde de Cambados, reconoce que “tal y como está el coste de la electricidad, no podemos mirar hacia otro lado, por lo que vamos a tomar medidas, medidas que irán por colocarlas más tarde y reducir la intensidad”. Esa opción también va a ser utilizada por el Concello de Vilanova, reconocía su alcade, Gonzalo Durán, “se apagarán a medianoche, más o menos, lo que no vamos es a apagarlas cuando los comercios estén abiertos o a reducir el número de arcos en zonas del rural”.