Un septuagenario con cáncer busca sin éxito una consulta en Monte da Vila

En el Concello de O Grove son muchas y frecuentes las quejas por la “deficiente” atención médica en el centro de salud de Monte da Vila. De ahí las numerosas protestas desplegadas en los últimos años y el llamamiento a la participación en la concentración convocada para el viernes en Vilagarcía por SOS Sanidade Pública.

A las quejas habituales por falta de facultativos, la demanda de un nuevo centro de salud y otras muchas cuestiones relacionadas con la atención sanitaria que han molestado a los mecos, se suma ahora la denuncia pública formulada por uno de ellos, que dice padecer cáncer y asegura que ayer le negaron atención, “a pesar de que tenía cita”.

Quimioterapia

Se trata de Francisco Castro, un hombre de 72 años que dice estar gravemente enfermo y ya recibió tratamientos de radio y quimioterapia, entre otros.

Asegura este ciudadano que está sin fuerzas y que, desde hace un par de semanas, tiene “un bulto considerable en la garganta”.

De ahí que decidiera pedir cita con su médico de cabecera, para que le hiciera las pertinentes pruebas.

No respondían

“La pedí a través de Pontevedra, ya que cuando llamaba por teléfono al PAC de O Grove no me respondían”, garantiza.

Tenía esa cita para ayer a las 13.45 horas, “y después de mucho esperar salió una doctora al pasillo diciendo que ya no se atendía a nadie más porque no había médicos suficientes”.

A Pontevedra

Muy enfadado, Francisco Castro recriminó la actitud de los facultativos “y me respondieron que si me encontraba mal que me fuera al hospital de Pontevedra”.

Tras la discusión preguntó al personal del centro de salud por el responsable del mismo, para interponer una queja, “pero se taparon unos a otros y me pidieron que me fuera sin haberme atendido”, finaliza.

La suya no es la única queja escuchada ayer en O Grove. Otros vecinos acudieron a mediodía a Monte da Vila y comprobaron que “no había médicos ni enfermeros en el centro de salud, por lo que no se atendía a los pacientes ni daban citas”.

Sostienen estos ciudadanos que “la situación es la misma que hace meses, cuando se prometió que esto iba a cambiar, y no ha sido así”.