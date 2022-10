Todos lo quieren: Festa do Marisco, de Interés Turístico Internacional

La Xunta de Galicia, la Diputación y el Gobierno de España brindaron su apoyo a la Festa do Marisco y destacaron la importancia de esta celebración, sabedores de que trasciende más allá de las fronteras mecas y autonómicas.

La subdelegada del Gobierno en la provincia, Maica Larriba; la presidenta del ente provincial, Carmela Silva; el delegado territorial de la Xunta, Luis López; el director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Antonio Basanta; y otros muchos dirigentes de las tres Administraciones, junto con alcaldes de toda la comarca, son solo algunos de los invitados de este LIX “comedor de Galicia”.

Maica Larriba acudió ayer para constatar personalmente el enorme tirón de esta fiesta que hoy apaga sus fogones, constatando que generar enorme riqueza en O Grove y la provincia en pleno mes de octubre.

Larriba, junto a otros miembros de su gabinete y representantes municipales, recorrió el recinto junto al alcalde, José Cacabelos, maravillándose con la cantidad, calidad y variedad de los productos a la venta.

Destacan en el ejecutivo local que durante su visita, la subdelegada no solo mostró su apoyo al evento, sino que se mostró convencida de que “pronto logrará la distinción de Fiesta de Interés Turístico Internacional”.

Una marca de calidad que, cabe recordar, aún no tiene a causa de un error administrativo cometido hace muchos años, y no porque no se lo mereciera.

Larriba llegó a decir que la del Marisco es “un ejemplo de fiesta para todos los públicos”, además de resaltar que “nunca se da ningún tipo de problema” y que “la gente acude a gozar en familia de la gastronomía y las diferentes actividades programadas”.

El alcalde también quiso destacar todo el apoyo institucional recibido “para llevar a cabo esta fiesta”, destacando “el compromiso de la subdelegada y las diferentes Administraciones para hacer que sea declarada de Interés Turístico Internacional”.

Cacabelos considera que es una edición “histórica”

Esta tarde se apagan los fogones de la Festa do Marisco. A la espera de hacer balance, el alcalde declara ya que “esta edición, que se desarrolla después de dos años de parón, a causa de la pandemia, va a ser histórica”.

Un calificativo al que pueden sumarse el de espectacular y tantos otros con los que se puede dar cuenta de esta celebración, ya que puede ser capaz de alcanzar las 150.000 raciones y los 800.000 euros en facturación. A lo que se añade el éxito de llenar hoteles y restaurantes.