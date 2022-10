Comesaña firma un convenio para un nuevocentro de salud pero se encuentra sin médicos en el actual

Dos días completos llevan los pacientes de Meis sin atención primaria, algo que le trasladaron al conselleiro tanto la alcaldesa como las enfermeras que trabajan en el centro de salud. Además, varios vecinos acudieron al Concello de Meis a presentar una queja por la ausencia de médico y el trastorno que eso está provocando a un buen número de personas.

Durante la visita, la alcaldesa de Meis, mostró su pesar por la falta de médicos que impide cubrir las ausencias en el centro de salud de la localidad, mientras el titular de Sanidade descargaba la responsabilidad en el Gobierno central, al considerar que es el responsable de no convocar las plazas suficientes para la reposición de médicos.

Se da la circunstancia que la ausencia de los dos médicos coincide con el incremento de catarros y gripes, un momento en el que se llenan los centros de salud de forma habitual.

La visita de Julio Comesaña a Meis tenía por objeto firmar el convenio para la construcción de un nuevo centro de salud, una de las cuestiones, explicaba Giráldez, en la que “este Concello ha puesto mayor empeño, ya que entendíamos que el de A Rochela se había quedado muy pequeño y, pese a algunas voces contrarias, se hará en la parcela que nosotros designamos desde el principio”.

Giráldez también insistía en que “la construcción del centro de salud es una muy buena noticia para Meis, pero debe ser dotado de los medios y el personal adecuados, tal y como se le transmitió desde las enfermeras que trabajan allí”.

La intención de Sanidade es licitar el proyecto en el primer semestre del año que viene. Una vez redactado el proyecto, será el momento de iniciar los trámites para la licitación de la construcción del edificio, una acción que se estima que se adoptará a finales de 2023 aproximadamente. El conselleiro también se acercó a conocer la finca en la que se construirá el nuevo centro de salud, con el que se pretende acabar con los problemas de espacio que presenta el inmueble de A Rochela.

La finca elegida para la construcción del nuevo centro de salud se encuentra en la avenida Médico Paz, la principal calle de O Mosteiro, por lo que se situará más próximo al casco urbano que el actual de A Rochela. En la parcela se contempla la construcción de un centro de salud que rondará los mil metros cuadrados de superficie y que contará entre sus departamentos con dos consultas de atención primaria, un área de pediatría y un área de mujer, lo que permitiría recuperar el servicio de matrona. A mayores, también contaría con las pertinentes salas de enfermería e incluiría un aula de educación sanitaria. La construcción supondría una importante modernización de la atención que se presta en el municipio en la actualidad.

Movilización en defensa de la sanidad pública





Tanto la alcaldesa de Meis como el resto de sus homólogos en la comarca (a excepción de los regidores de Sanxenxo y Vilanova) realizaron ayer un llamamiento conjunto a participar en la defensa de la sanidad pública en la manifestación que se va a celebrar el próximo viernes en Vilagarcía. Los regidores entienden que esta movilización debe “mostrar la profunda preocupación de la población de O Salnés ante la ineficiente gestión de la sanidad, especialmente, la atención primaria”. Todos ellos han firmado un manifiesto en el que recuerdan que “estamos asistiendo a problemas en la dotación de profesionales sanitarios en los centros de salud, con ausencias no cubiertas y con necesidad de desplazamientos para los vecinos porque no se cubren las ausencias”. Los problemas se extienden por todos los concellos de la comarca donde o no se cuenta con todos los médicos que están asignados a ese centro de salud (O Grove) o se han retirado servicios como el de pediatría con la excusa de que faltan profesionales (A Illa y Ribadumia). La situación fue dantesca en verano, donde se llegó a carecer de médicos hasta en los servicios de urgencias de los PAC de Cambados, como ocurrió en plena Festa do Albariño, uno de los días más complicados por la gran cantidad de atenciones que se realizan. A mayores, reseñan los alcaldes en el manifiesto, la decisión de retirar la ambulancia con base en el Hospital do Salnés para ser derivada a Sanxenxo durante el verano. Por todas estas razones, los regidores consideran que se debe generar conciencia de la necesidad de un cambio en las políticas sanitarias, por eso realizan el llamamiento para acudir a una movilización a la que “acudiremos y respaldamos las acciones que se están llevando a cabo por parte de los colectivos en defensa de la sanidad pública.