"La lactancia artificial no es un alimento humano; se ha adaptado, pero no es idóneo y lo pasamos bastante por alto"

El área sanitaria de Pontevedra-O Salnés celebra la Semana Europea de la Lactancia Materna con una serie de mesas redondas abiertas al público y sesiones clínicas dirigidas a profesionales. En el hospital comarcal ubicado en Vilagarcía se impartirá esta tarde (19.30 horas) la charla “Apoiando e educando en lactancia materna”, donde los asistentes podrán conocer las múltiples ventajas de esta lactancia natural que sin embargo ha perdido usuarias en los últimos años. Aunque continúa siendo la opción más elegida por las madres tras el parto, la lactancia artificial está ganando terreno. María González, matrona en el Hospital do Salnés desde su inauguración, explica en esta entrevista para FARO la situación actual, en la que, como en todo, la pandemia de coronavirus también ha tenido algo que ver.

– Las actividades de la Semana Europea de la Lactancia Materna van encaminadas a divulgar los beneficios de esta lactancia. ¿A día de hoy todavía hace falta insistir?

– Sí. Ten en cuenta que la lactancia materna se realiza en un momento puntual, como el parto, no es algo para toda la vida. Además no hay formación en las escuelas y tenemos que empezar de cero para un montón de generaciones. En la mesa redonda explicaremos que son todo beneficios, no hay ningún inconveniente, tanto para la madre como para el bebé. Como alimento por sus características de aporte nutricional, no solo en cuanto a calorías y proteínas, también desde el punto de vista inmunológico, del desarrollo del sistema bacteriano para el normal funcionamiento del intestino. Es un alimento especial, tan preciado y humano... La lactancia artificial no es un alimento humano, es un alimento que se ha adaptado, pero no es un alimento idóneo y lo pasamos bastante por alto. Además, la lactancia materna genera un vínculo especial entre la mamá y el bebé. El cóctel que se forma es muy especial no solo a nivel de alimentación, sino de dedicación, amor, afecto... Eso no te lo darle un biberón. Algo fundamental de la lactancia materna es que te implica coger al bebé en brazos y el contacto piel con piel. Hoy en día vemos imágenes un poco rocambolescas, como un bebé con el biberón apoyado en una superficie sin que nadie se lo dé. Esta sociedad industrializada pierde la perspectiva de lo que son las cosas. No podemos estar a merced de las máquinas.

– La OMS recomienda lactancia materna exclusiva hasta los seis meses pero las bajas de maternidad siguen estancadas en menos de cuatro (dieciséis semanas). ¿Cómo debiera resolvere este asunto?

– Está claro que tenemos que impulsar y hablar de la lactancia en el desarrollo integral de las personas, de cómo afecta en el cuidado de nuestros hijos. Debemos ser los principales cuidadores, tiene que haber alguien al mando, no instrumentos ni otras personas que no seamos los padres. En la lactancia hombres y mujeres no somos iguales ni lo vamos a ser; los padres no van a dar la teta, y es algo que no vamos a adaptar ni a descubrir porque la rueda ya está descubierta. Tenemos que hacer reflexionar a la sociedad de este factor tan primordial. Se ha dado una parte de protagonismo a los padres en el cuidado, pero si las madres quedan desvalidas para una lactancia materna exclusiva sin apoyo... No puede parir nadie por ti ni tampoco dar la teta. Ni tampoco podría nadie darle el biberón con un aparato. Se lo podría dar el padre, la abuela, ... Hay que establecer unos vínculos.

–¿Qué porcentaje de madres apuestan por la lactancia materna desde el nacimiento?

– La evolución no es que la lactancia materna crezca. Hace unos años era lo más decidido pero ahora vemos que la artificial va aumentando. La pandemia ha afectado. La crisis económica agudiza mucho la vuelta al trabajo, muchas mujeres autónomas que no pueden permitirse estar tanto tiempo de baja, mujeres que ya tienen otro hijo y por la rutina diaria no se ven capaces de dar lactancia materna... También hay que decir que existe una trivialización en la sociedad, personajes públicos que a través de las redes sociales muestran que están perfectas. Estamos en una sociedad en la que se valora lo visual, esa autoexigencia de los cánones: “Vuelvo al trabajo y puedo con todo”. Detrás de eso hay un fondo de mentira grande. Generalmente hay un apoyo que no se dice, ya sea de dinero o de acceso a otras cosas. No se muestran las ojeras y el cansancio de no dormir, etc.

"Detrás de "vuelvo al trabajo y puedo con todo” hay un fondo de mentira grande. Generalmente hay un apoyo que no se dice"

– Hablaba de la influencia de la pandemia en la lactancia materia. ¿Cómo ha afectado?

– Las matronas han dejado de dar educación maternal. Ha costado mucho retomar la formación de grupos. De hecho en algunos centros de salud todavía no funcionan. Los grupos de apoyo han tenido el mismo problema. A veces las mujeres se apoyan en las redes y no es lo mismo porque estas cosas requieren de presencialidad. En el Hospital do Salnés tenemos una teléfono de ayuda al que pueden llamarnos por dudas o problemas que surgen con la lactancia. También pueden venir por Urgencias y las pasan con las matronas. Estamos tratando de instaurar una consulta de lactancia, lo estamos viendo con la Xerencia.

"Durante la pandemia las matronas dejaron de dar educación maternal. Ha costado mucho retomar la formación de grupos. De hecho en algunos centros de salud todavía no funcionan"

– ¿Cuáles son las principales causas de abandono de la lactancia materna?

– Generalmente es la aparición de dificultades que no logran resolverse porque no encuentran un profesional que las ayude, no tienen un lugar al que dirigirse. En nuestra área tenemos un grupo de apoyo en Vilagarcía que también va a participar en la mesa redonda, nuestra consulta de apoyo telefónico y que vengan por Urgencias. Pero en otras áreas no tienen eso. También la incorporación al trabajo influye, así como la desinformación. En la pandemia no ha habido preparación y no han buscado una alternativa. Llegan al parto muy cojas, con muchos miedos,... Y sin idea sobre lactancia.