La polémica salpica una gala solidaria en Cambados

La asociación de mujeres rurales de la Purísima Concepción atacó ayer al concejal de Cultura de Cambados, Constantino Cordal, pues según una de sus directivas, el edil ha puesto trabas al festival que estaba organizando el colectivo. El concejal niega la acusación, y sostiene que de hecho el Ayuntamiento hizo los carteles y las lonas del evento, y prestó 200 sillas a la asociación.

Las mujeres rurales celebraron a las 18.00 horas de ayer en la Sociedade Cultural una gala a favor de los damnificados por la guerra de Ucrania. La Banda de Música de Castrelo, y Manso y Amigos daban un concierto, en el que se recaudarían fondos que posteriormente se remitirían a Cáritas.

Según las directivas de la asociación, el 3 de julio anunciaron por registro en el Ayuntaminto su intención de celebrar la gala el 9 de octubre, y solicitaban un equipo de sonido especial. Pero, al parecer, el Ayuntamiento hizo caso omiso de la petición, y programó para el mismo día el concierto de Montserrat Martí Caballé, en A Xuventude.

Añaden desde la asociación que el concejal de Cultura habló con Manso e Amigos y la Banda de Castrelo para cambiar la fecha de la gala, pero no con ellas, y que posteriormente se reunieron con el alcalde, Samuel Lago, y que este solo les ofreció una alternativa: les prestarían el equipo de sonido solo si celebraban su festival solidario en otra jornada. La asociación no accedió, y cargó contra Cordal. “Es una pataleta de niño pequeño, si eres concejal de Cultura, tienes que ser concejal para todo el pueblo”.

Mientras, Constantino Cordal niega que hubiese discriminación, y sostiene que la asociación de mujeres rurales, “ni vino a hablar conmigo sobre ese evento ni con nadie del departamento de Cultura”. “Nosotros ayudamos a todas las asociaciones, pero hay unas formas que no tuvieron”, aseveró. Sobre el escrito del 3 de julio, el concejal afirma que, “a mí no me llegó”. Sobre el equipo de sonido, argumenta que lo tenían en A Xuventude para el concierto de Caballé, y que por eso solo se lo podían prestar si cambiaban la fecha de su gala.

Sea como fuere, al final la organización del festival quedó muy satisfecha con la afluencia de público, pues acudieron a la Cultural entre 300 y 400 personas, según la asociación.