Podemos Vilagarcía ya tiene candidata a la Alcaldía

Podemos-Marea da Vila ha sido la primera formación política de la corporación de Vilagarcía en desvelar públicamente su candidata a la Alcaldía en las municipales de mayo de 2023. No obstante, no ha habido sorpresas. La actual cara visible del partido, la concejala María de la O Fernández González, anunció ayer su propósito de presentarse a las primarias –que probablemente se celebrarán el 4 de noviembre– después de que “muchos compañeros me lo pidieran” y tras una “profunda reflexión personal y colectiva”.

La futura alcaldable compareció en la sede de O Faiado da Memoria acompañada de los puntales de su equipo, Vera Hermida y Pedro Falcón, que la llevan apoyando desde los inicios de su carrera política. Descartada la confluencia con Esquerda Unida Todavía no está claro si la formación morada se presentará a los comicios manteniendo la marca de Marea da Vila. “Tenemos que consultarlo en asamblea”, dijo María de la O Fernández. Lo que sí es seguro es que concurrirán en solitario, sin ningún tipo de coalición con otro partido. Al ser preguntada si cabría la posibilidad de una candidatura conjunta con Esquerda Unida, Vera Hermida descartó esta posibilidad: “Para que haya un proyecto conjunto tiene que haber un trabajo conjunto. Puedes tener toda la voluntad para sumar pero los tiempos son los que son y debemos ser honestos y responsables con los vecinos y con nuestro proyecto”, declaró la vilagarciana, portavoz de Podemos Galicia. Sin rivales en las primarias Fernández González no parece que vaya a tener rivales en las primarias, pues hasta el momento nadie más en la organización se ha postulado como candidato. De hecho en la asamblea del jueves la profesora tuvo un apoyo unánime para dar el paso y lo hace “con la convicción de que este proyecto se ha ido consolidando” estos años. "Un gobierno que no escucha" La aspirante se siente respaldada por los suyos para rivalizar en las urnas contra “un Alberto Varela que gobierna de espaldas a la ciudadanía con concejales que no escuchan”, espetó Vera Hermida. Frente a esta actitud, defendió “otra forma de hacer política” y “la cercanía” de María, atendiendo los problemas de los vilagarcianos. Puso como ejemplo las demandas laborales de los vigilantes de seguridad del ISM de Bamio o de las trabajadoras del SAF, así como la cubierta de la unitaria de Aralde y distintas necesidades en A Laxe o Vilaxoán. “También hemos presentado iniciativas innovadoras en materia de eficiencia energética, tratamiento de residuos o gestión de recursos naturales. Necesitamos una Vilagarcía que mire hacia el futuro”, concluyó Hermida.