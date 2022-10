El estado de conservación de la ciclovía de Vilagarcía ha provocado el enfado de algunos usuarios que no entienden el mal estado de conservación y los cortes que sigue manteniendo en algunos de sus tramos.

En la mañana de ayer uno de sus usuarios denunció la alta cantidad de gravilla que se encuentra en el carril al paso por As Carolinas. Una situación que derivó incluso en un pinchazo en su bicicleta.

Apuntó el ciclista que “es una zona en la que no se puede circular con una bicicleta de carreras. Se me pinchó la rueda y no me caí de milagro. Está bastante peligrosa esa zona. Si quieren que vayamos por el carril de bicicletas por lo menos tiene que estar en unas condiciones mínimas”.

En la misma línea, las vallas que presenta la ciclovía en zonas como las de Fariña Ferreño también alimentan las críticas de algunos usuarios que no entienden como siguen pasando los meses sin una solución a este respecto. En este sentido, el poco tráfico de bicicletas en ese lugar alivia el problema.