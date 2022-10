La cumbre hispano-alemana de A Coruña tuvo como protagonista inesperado al alcalde de O Grove, el socialista José Antonio Cacabelos Rico.

Muchos se preguntaban por qué no presidió el pleno extraordinario que se celebraba anoche en su localidad, a pesar de tratarse de una sesión tan importante como la referida a la aprobación del presupuesto municipal, de 12 millones de euros.

Inicialmente se dijo, simplemente, que se ausentó por “cuestiones de agenda”. Y parece justificada esa ausencia, ya que iba a reunirse en la ciudad herculina con el canciller alemán, Olaf Scholz, y el presidente de España, Pedro Sánchez.

¿Pero, qué pintaba el alcalde meco en todo esto? Pues ayudar al alto mandatario germano a recordar viejos tiempos y a disfrutar de una conversación entretenida y agradable.

Y es que, en diferentes reuniones mantenidas con el Gobierno de España, Olaf Scholz había recordado con nostalgia que siendo joven había pasado un verano estudiando español en un pueblo de la costa; un pequeño lugar al que había acudido con un grupo de jóvenes matriculados en una conocida academia.

Ese pueblo no podía ser otro que O Grove, estos días de máxima actualidad por la reciente celebración del Foro La Toja, inaugurado por Su Majestad el Rey, y por la no menos importante organización de la siempre multitudinaria Festa do Marisco, considerada el “comedor de Galicia” y la cita gastronómica más destacada de España.

Lo que sucedió fue que, después de escuchar a Olaf Scholz hablar tanto de O Grove, al equipo de asesores y de protocolo de Pedro Sánchez, así como al propio presidente, se les ocurrió invitar a José Cacabelos, como representante del pueblo meco, para que acudiera a la cumbre internacional; más concretamente, para que asistiera al acto de despedida y cena de gala.

Fue en ese foro donde pudo conversar largo y tendido con el canciller alemán y el propio Pedro Sánchez, entregándoles sendos cuadros elaborados expresamente para la ocasión por el artista local Carlos Álvarez, capaz de plasmar como pocos la belleza del paisaje de la costa meca y su emblemática isla de A Toxa.

Además, entre bromas, risas y una entretenida conversación en la que no faltaron los aplausos de Sánchez, Cacabelos entregó al germano una pequeña escultura que es réplica del monumento a la familia marinera y mariscadora que puede verse en el centro de la zona portuaria de O Corgo.

Es una obra, cabe recordar, de considerables dimensiones y situada en pleno corazón del recinto ferial de la Festa do Marisco y fue esculpida hace décadas por Alfonso Vilar, un reconocido artista nacido en Vilalonga (Sanxenxo) el 15 de septiembre de 1927, fallecido en enero de 2011.

Obsequios a los que el primer edil grovense añade su compromiso de iniciar un expediente para nombrar Hijo Adoptivo de su pueblo a Olaf Scholz, “para que pueda mantener su vínculo con nuestra gente y que se anime a visitarnos siempre que quiera”.

Invitado a visitar la villa meca

El primer edil, haciendo gala de eso que en su pueblo se conoce como "orgullo meco", insistió varias veces en esa invitación, e incluso recordó a los mandatarios alemanes y españoles que su localidad se encuentra hasta el Día del Pilar en plena efervescencia gastronómica y turística, con lo que esto supone de promoción de este destino a nivel nacional e internacional.

“Me llamaron para ir a reunirme con el canciller alemán y no lo dudé ni un momento”, explica José Cacabelos cuando destaca la trascendencia mediática que este encuentro puede tener y resalta que O Grove “siempre fue un destino preferente para muchos alemanes”.

Asevera, en este sentido, que “en los años ochenta y noventa eran muchos los que acudían a nuestro pueblo para estudiar español y hacer turismo; visitas que siguen produciéndose hoy en día, aunque no con tanta intensidad como antes”.

Un guiño al turismo alemán

De ahí que considere que intentar recuperar el turismo alemán es también una buena idea para seguir apostando por el desarrollo económico de su localidad, la cual, si bien no puede competir en horas de sol con otros destinos elegidos por los germanos, sobre todo en el Mediterráneo, sí tiene mucho que ofrecerles y con lo que diferenciarse, como puede ser su gastronomía, la ornitología, las singladuras por la ría de Arousa en catamarán, la Ruta Xacobea do Mar de Arousa e Ulla, las aguas termales de A Toxa y otros muchos encantos.

“Fue una experiencia agradable y enriquecedora, por lo que agradezco la invitación de Pedro Sánchez y me alegro de haber contribuido a que el canciller alemán pueda llevarse un buen recuerdo de Galicia y de España”, sentencia el alcalde Cacabelos.

Por cierto, que a pesar de su ausencia y de la de otro miembro del grupo municipal socialista en el pleno de la Corporación, la mayoría absoluta de que disfruta le permitió sacar adelante el documento económico sometido a votación.