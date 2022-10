O Grove quiere dejar huella en la manifestación comarcal por la sanidad

Los representantes de los grupos políticos grovenses y de la plataforma Concilia ou Rebenta, creada por la falta de plazas en la escuela infantil e integrada en la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública, se reunieron para pactar la presencia meca en la manifestación de protesta convocada para el día 14 en Vilagarcía.

Está convocada por SOS Sanidade Pública y trata de reclamar un cambio en las políticas sanitarias de la Xunta, protestando por la situación de la Atención Primaria.

Hay que recordar que Concilia ou Rebenta denuncia desde hace dos semanas que en el centro de salud meco no se dan citas, que no hay consultas de Atención Primaria, que el centro carece de pediatra y que la mayor parte de los días no hay médico de Urgencias.

Ya escenificó su malestar con dos grandes concentraciones de protesta desplegadas durante la celebración del Foro La Toja, el pasado fin de semana.

Y ahora esta entidad quiere ir de la mano de la Corporación municipal a la gran protesta que se pretende desarrollar en Vilagarcía dentro de apenas diez días.

Los interesados en sumarse a la protesta pueden reservar plaza en el bus tanto en la Oficina de Información Xuvenil (OMIX), situada en la segunda planta del consistorio, como a través del teléfono 886 214 933 o bien en el correo electrónico omix@concellodogrove.es.