José Luis Falcón Cacabelos, cariñosamente conocido como “Luis o do Puntal”, en alusión al popular restaurante que regentaba, falleció hoy, a los 55 años de edad.

Miembro fundador de Mecos Celestes, la peña del Real Club Celta de Vigo en O Grove, este abonado del equipo vigués no se perdía ninguno de sus partidos. Y no solo eso, sino que se convertía en todo un espectáculo animando a sus amigos y compañeros tanto en las gradas de Balaídos como en los desplazamientos en bus.

Siempre con la camiseta del Celta y sus bufandas, Luis Falcón no dejaba pasar la oportunidad, en el viaje de regreso a casa, para “narrar las jugadas más destacadas” de cada encuentro disputado, lamentándose de las ocasiones perdidas y mostrando su alegría por las mejores jugadas de su equipo del alma.

Así lo confirman sus amigos y compañeros de peña, refiriéndose a “Luis o do Puntal” como un hombre divertido “que siempre nos hacía reír”, aunque lo que ha conseguido hoy ha sido hacer llorar a mucha gente; ciudadanos de O Grove que no podían ocultar su pesar a medida que iban conociendo la noticia de su fallecimiento.

Una familia conocida de A Graña

Se va Luis Falcón, un vecino del barrio de A Graña tan conocido en O Grove como lo es su familia. Un hombre que deja esposa y dos hijas, Marta y Marusela, del que todos hablan en su pueblo tras conocerse la noticia de su muerte, dicen los más cercanos que después de que se le diagnosticara una grave enfermedad “que lo barrió en cuestión de semanas”.

Lo recuerdan con especial cariño quienes en la avenida de Beiramar frecuentaban su restaurante, O Puntal, pero también cuantos lo acompañaban cuando desayunaba en una cafetería del centro comercial La Aldea, en A Toxa, o los que compartían momentos con él en bares tan emblemáticos de la villa meca como O Peirao.

Todos lloran la muerte de “Luis o do Puntal”, un hostelero que fallece en plena celebración de la Festa do Marisco, con lo que esto tiene de simbólico en una localidad como la meca, en la que su sector vive por y para este tipo de acontecimientos de carácter turístico que no hacen más que generar riqueza en la localidad.

La conducción de los restos mortales de José Luis Falcón Cacabelos tendrá lugar mañana, a las seis de la tarde, desde Tanatorio Mirazo hasta la iglesia parroquial de San Martiño de O Grove, donde se celebrará el funeral previo a su incineración en el Crematorio de Arosa.