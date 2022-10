Una autocaravana en el carril bici

Durante el verano se alertó en diversas ocasiones del descontrol existente con autocaravanas que llegan a O Grove y aparcan en cualquier parte sin respetar las más elementales normas e invadiendo, incluso, diferentes zonas protegidas por su valor natural.

FARO DE VIGO llegó a dar a conocer un ambicioso informe elaborado por la Policía Local en el que se ponían al descubierto todo tipo de infracciones y algunas irregularidades que rozaban lo absurdo.

Actualmente, aunque en menor medida, el problema se mantiene, dándose situaciones realmente curiosas, como toparse una autocaravana estacionada sobre el paseo marítimo que une Terra de Porto con Lordelo, llegando a invadir el carril bici.

Lo cierto es que en las últimas semanas también se habló mucho de ese lugar, en este caso a raíz de la polémica suscitada con las obras de asfaltado llevadas a cabo en la carretera paralela al paseo, señalándose que con la renovación de la plataforma de rodadura, ésta quedaba a la altura del propio paseo y su carril bici.

Lo que pocos podrían imaginar entonces es que tal circunstancia iba a ser aprovechada, por ejemplo, para subir una autocaravana al mismísimo paseo, convertido en una atalaya privilegiada desde la que observar la ensenada de Terra de Porto y Rons.

Quizás sea buen momento para recordar que la Policía Local de O Grove, dirigida por Francisco Candal, llegó a contabilizar hasta 195 autocaravanas en una sola jornada, situándose la media diaria en alrededor de 160.

Durante una semana de intensas inspecciones, los agentes municipales detectaron tanto estacionamientos ilegales y/o ocupación irregular de calles, como de playas, dunas, montes y otros espacios públicos, donde algunos autocaravanistas instalan las viviendas rodantes y hacen uso de todo tipo de servicios sin permiso y sin pagar por ello.

La colocación de las propias autocaravanas, sus mesas y sillas en la vía pública o la playa, para dormir, cocinar y comer tranquilamente, es una de las infracciones más repetidas.

Como lo es que cuatro, cinco y hasta seis personas pernocten en el interior de estos vehículos, estratégicamente estacionados –tanto de día como de noche– en lugares de vistas privilegiadas y/o riqueza natural, aunque prohibidos para este tipo de prácticas.

Sacar toldos desde las casas rodantes, colocarlas sobre calzos para nivelar los vehículos y pasar cómodamente más tiempo de estancia y utilizar los aseos de las playas como baños o lavandería privados, son otras prácticas denunciadas por el alcalde y ahora confirmadas por los agentes policiales.

Francisco Candal

Francisco Candal, el jefe del departamento, indica que en algunas jornadas de agosto “se propusieron para sanción hasta 8 vehículos por acampada y 4 por aparcamiento irregular”.

A lo que añadía, cuando se dio a conocer aquel informa, que “no existe ninguna persecución, ni mucho menos, sino que se trata de pedir a los autocaravanistas, como a todos los demás, que cumplan la ley”.

Esto lo lleva a decir que las sanciones tramitadas “fueron solo las más escandalosas, en algún caso con los ocupantes provistos de hornillo y haciendo fuego para preparar la comida prácticamente a orillas de la playa”.

Furgonetas y camiones “trucados” Al analizar el fenómeno de las casas rodantes que parecen “invadir” O Grove se ha observado que no solo lo hacen las autocaravanas propiamente dichas, cada vez más modernas y cómodas, sino que también se detecta la presencia de viejas furgonetas e incluso camiones “trucados”. Es decir, vehículos que nada tienen que ver con las vivienda sobre ruedas pero que son adaptados por sus propietarios como si lo fueran, aunque, en buena lógica, carecen de las medidas de seguridad apropiadas.

Entre las zonas de baño más castigadas están las de Caneliñas y As Pipas, ya que algunos días amanecían repletas de casas rodantes que pasaban allí la noche y prácticamente no dejaban sitio para los demás usuarios, según confirmaba el propio Francisco Candal.

En relación con esto, advertía de que, lejos de lo que se pueda creer, no son vecinos o empresarios de hostelería los que más denuncian.

“Los que nos llaman son los propios autocaravanistas –aseguraba–; lo hacen para denunciar a aquellos de su mismo colectivo que incumplen descaradamente las normas y generan una mala imagen que los perjudica a todos”.

Estas y otras reflexiones similares del jefe de policía local servían para avalar las declaraciones ofrecidas unos días antes por el alcalde en relación con la "invasión" de autocaravanas y explicaban tanto su preocupación como la mostrada por muchos vecinos, partidos políticos y colectivos como Empresarios Grovenses de Bens e Servicios (Emgrobes).

Todos parecen coincidir en que el éxito de O Grove como destino turístico le hace padecer daños colaterales tan importantes como los atascos, la proliferación de campamentos turísticos y la citada llegada masiva de autocaravanas.

“Situaciones que debemos regular” para evitar que O Grove corra el riesgo de “morir de éxito”, tal y como advierte el propio regidor cuando habla de “un número descontrolado de vehículos vivienda que hacen una ocupación de espacio sin aportar nada”.

Sabedor de que “cualquier día de julio o agosto podemos contar 150 o 200 autocaravanas en nuestra costa –como así confirmaba la Policía Local–, estamos hablando de entre 150 y 200 apartamentos con entre 300 y 1.000 personas sin ningún tipo de fiscalización en cuanto a recogida de basura, abastecimiento o saneamiento”.

Lo que quiere decir es que “hay que preguntarse dónde depositan sus residuos, dónde vierten las aguas fecales y dónde se abastecen de agua potable”.

Y esto lo llevaba a concluir que “es un foco de problemas que debemos gestionar entre todas las Administraciones para ponerle fin, sobre todo porque el turismo de autocaravana se ha desbordado a raíz de la pandemia”.

El alcalde considera que “la trampa es que son vehículos casa”, por eso aclara que a él no le preocupan las autocaravanas por sí solas, “sino el uso o gestión que se hace de ellas como vivienda, pues no podemos tolerar llegar a las diez de la mañana a la playa de As Pipas, por ejemplo, y ver que han pasado allí la noche una quincena de esas viviendas turísticas sobre ruedas”.

Es, aduce, “como si hubiesen montado su propio camping o como si durante la noche se levantara allí un edificio de quince apartamentos”.

Para dejarlo más claro, si cabe, Cacabelos espeta que “a nadie se le ocurre a estas alturas pensar en poner tiendas de campaña en las dunas de A Lanzada o cualquier otra playa; la gente se va a los campings autorizados y dotados de todos los servicios, que es lo que deben hacer todas las autocaravanas, y no solo algunas”.

“Utilizan los aseos públicos como particulares”

El alcalde también explicaba en verano que los encargados de limpiar los aseos públicos del municipio constatan que “los usuarios de muchas autocaravanas los usan como si fueran particulares”.

Esta es “una de las razones por las que cada vez hay más quejas de vecinos y turistas, algunos de los cuales nos dicen que ya hay zonas en determinadas playas a las que es imposible acceder porque están ocupadas por este tipo de vehículos”.