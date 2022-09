La rabia de llegar al PAC de Vilagarcía y tener que salir corriendo para el Hospital

Nueva tarde de enfados en el centro de salud de Vilagarcía y el Hospital do Salnés. El Punto de Atención Continuada (PAC) de San Roque volvió a quedar sin médicos durante la tarde de ayer, por lo que a los pacientes se les daban dos alternativas: o recurrían a una consulta médica telefónica a través del 061, o subían directamente al servicio de Urgencias del Hospital do Salnés. En la práctica, la única alternativa viable era desplazarse a Rubiáns. “Yo llamé al 061, y me dijeron sin más que subiese al Hospital”, afirma una paciente afectada.

Dicha usuaria explica que al llegar al PAC (el servicio de Urgencias del centro de salud de San Roque, que funciona entre las 15.00 y las 8.00 horas del día siguiente) se encontró con un cartel en la puerta en el que se explicaba que no habría médico durante toda la tarde, y que exponía las dos alternativas existentes, si bien, en la práctica, la atención telefónica arreglaba poco. Sí estaban trabajando dos enfermeros y un celador, pero ellos no podían atender algunas de las patologías que llegaron al centro, de ahí que algunos usuarios con dolencias aparentemente banales optasen por ser vistos en el Hospital. Esta situación ya se produjo varias veces durante el verano en los PAC de Vilagarcía, Cambados, O Grove o Portonovo, para desesperación de los usuarios. El 14 de octubre hay una manifestación por la sanidad pública en Vilagarcía.