Durán culpa a Pedro Sánchez del aumento en las tasas municipales de agua y alcantarillado

“La culpa de la subida de las tasas municipales es de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ya que es su responsabilidad de que el IPC se encuentre desbocado”. Con esta frase explicaba ayer, antes de la celebración del pleno, el alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, el incremento de las tasas municipales de la guardería municipal, suministro de agua y alcantarillado. Ese aumento, asegura el regidor, ha sido del 10,8% debido “al IPC interanual, algo que solo debemos agradecer a la nefasta gestión del Gobierno socialista”.

Durán asegura que la intención del grupo de gobierno “no es subir los impuestos, pero nos vemos abocados por la nefasta gestión que el Partido Socialista está realizando en España, donde se niega a bajar impuestos, algo que acaba provocando estas escaladas del IPC que perjudican a los vecinos”.

Esa respuesta la dio antes de la sesión plenaria, ya que durante la misma, el regidor mantiene su costumbre de no entrar en debate con los grupos de la oposición por su postura en el incidente ocurrido en su vivienda el pasado año, una postura que, reconoce, no va a cambiar, “y menos con la nota que hicieron pública la semana pasada”, en la que el PSOE vilanovés retaba a Durán a hacer público el vídeo que posee sobre las personas que intentaron quemar su casa y que Durán llegó a insinuar que estaban vinculadas a la formación que lidera Javier Dios. El silencio también se extiende a Gañemos Vilanova, a los que también acusa de haberle llevado a los tribunales sin razón alguna por la gestión del albergue de peregrinos. Elena Cores, portavoz de Gañemos, censuraba ayer esta decisión e instaba a la administración municipal a asumir ese coste porque “esta subida se suma a la que han protagonizado otros impuestos en el Concello de Vilanova, sobre todo el IBI, cuyo recibo se encareció un 150% tras la regularización, a lo que hay que sumar la factura de la luz o el gas”. A este coste se va a añadir el de estas tasas, especialmente el agua y el alcantarillado, lo que va a provocar que “una vivienda normal acabe pagando entre 70 y 120 euros de alcantarillado al cuatrimestre, una auténtica barbaridad”. Para la portavoz de la formación, lo único que se está haciendo es “asfixiar a los vecinos, cuando este tipo de subidas debían de ser asumidas de forma gradual por el Concello, al menos en parte”.

Rechazo a rebajar el porcentaje municipal del IBI

El grupo de gobierno rechazó la moción socialista de rebajar el porcentaje que el Concello aplica en el IBI, pasando del más alto (0,60) al más bajo (0,40). Sin embargo, la propuesta fue rechazada por el grupo de gobierno, justificándola en que “sería una prevaricación, estaríamos haciendo algo ilegal, ya que al estar sometidos a un plan de ajuste, el Ministerio no nos deja tocar nada”. De todas formas, asegura Durán, la ponencia de Vilanova “es del año 1995 y no la hemos tocado desde que la hizo el PSOE”. La portavoz de Gañemos apoyó la moción del PSOE recordando que “en Vilanova tenemos el IBI a niveles estratosféricos, algo que la gente no va a poder aguantar; llegamos al extremo de pagar más aquí por un piso que en Marbella, a lo que se suma todo el incremento de tasas municipales que está realizando el Concello”.