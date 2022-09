“Compartir un tractor es imposible: Hay casas que necesitan tener dos”

La ITV agrícola se presta esta semana en Meaño, merced a una unidad móvil que se desplaza al área recreativa de O Barreiro en Xil, donde atenderá en horario de 9 a 13 horas y de 15,15 a 18 horas. La comarca saliniense, aúna en torno a 4.000 viticultores con algo más de 2.300 hectáreas de viñedo, por lo que es una de las zonas gallegas donde el tractor más habitual en la carretera. Un vehículo que, a la par que el sector vitivinícola, augura con seguir creciendo en los próximos años. Así las cosas, la comarca asoma como un nicho de demanda de talleres especializados, y con ello de profesionales versados en la materia. Entre ellos, Maquinaria Agraria “Tito”, que abrió sus puertas hace 36 años de manos de Ángel Cousido “Tito” quien, natural de Cobas, se inició en el sector trabajando en un taller de San Adrián. Luego, una vez se afincó en Meaño, abrió el suyo en el bajo de la vivienda familiar en A Solda, y al quedarse corto de espacio, se trasladó con el tiempo a una nave de su propiedad en el lugar de Pereiras. Hoy, al frente del taller, su hijo Martín Cousido que, a sus 46 años y junto con dos mecánicos más, trabajan a destajo estos días para poner a punto las máquinas. En su nave, 16 de estos vehículos se acumulan esperan ponerse a punto

–¿Cuántos tractores están pasando por sus manos estos días?

–Hoy (por el sábado) tenemos aquí 16 tractores para ser revisados y hacerles ajustes o reparaciones para su puesta a punto y pasar la ITV. En estas dos semanas pasarán por aquí más de 30. Estamos saturados, tanto que le pedimos a clientes con averías en motocultores u otras máquinas, que aplacen unos días el traérnosla para poder darle prioridad a los tractores.

–¿Cuál es la avería que más se detecta en la ITV?

–La más habitual son las luces, algo que siempre se descuida más porque los tractores suelen circular de día, pero con la vendimia y los traslados de uva a bodega de noche se evidencia más. Por lo demás, algunas holguras en la dirección que deben subsanarse.

–¿En esta ITV deben pasar también las sulfatadoras?

–No, solo el vehículo en sí. La revisión de sulfatadoras llegará después con la campaña de sulfatos, con revisión de manómetro, corroborar el buen funcionamiento de boquillas, presión, ausencia de fugas, etcétera.

–¿ Que la ITV de tractores sea en septiembre no es una mala fecha?

–Son las peores del año, porque todo el mundo está afanado en la vendimia, y estos son unos días de trabajo intensos, no se entiende de festivos ni de domingos… No hay tiempo. Y, de todo el año, es justo ahora que vienen con la ITV, hay alguno que no lleva su tractor por falta de tiempo. Nosotros ya se lo hicimos saber el pasado año a la ITV diciéndoles que septiembre era muy mala fecha… Pero no se ha tenido en cuenta. Y eso que, cierto que este año, ayudó mucho que la vendimia viniera adelantada, todo el grueso ya ha pasado, de lo contrario, en un año normal estaríamos ahora en pleno meollo.

–¿Cuál es el prototipo de tractor que tiene en sus manos aquí?

–Mucho tractor viejo, con una media de 15 años.

–¿Es un vehículo cada vez más demandado en la zona?

–Sí, tiene mucha demanda, tanto que en algunas casas tienen ya dos.

–¿Cuál es el prototipo de tractor que se demanda a la hora de comprar?

–Tractor pequeño, de unos 50 caballos, con las cuatro ruedas iguales en tamaño, posición de asiento bajo, mucha maniobrabilidad para corto espacio… Se piensa para el trabajo bajo emparrados.

–¿Tractor nuevo o de segunda mano?

–Se pregunta más por el de segunda mano.

–En un tractor nuevo, de las características que usted apuntaba: ¿con cuánto dinero hay que contar?

–Mínimo, 30.000 euros, de ahí para arriba.

–¿Y en qué precio se mueve la segunda mano?

–Dependiendo del modelo, los años y teniendo en cuenta un tractor en condiciones, debe barajarse entre 10.000 y 20.000 euros. La ventaja es que muchas veces el tractor de segunda mano se vende con los aperos complementarios, en cambio, en el nuevo hablamos solo de cabeza tractora, luego estaría remolque, sulfatadora, fresa, etc.

–A la hora de comprar de segunda mano: ¿uno debe fijarse en los años o más en las horas trabajadas?

–Lo ideal sería fijarse en las horas trabajadas… Pero cuando un tractor es viejo se pierde la cuenta, quien más y quien menos, a la hora de vender, te dice la mitad. Lo realmente importante es comprobar si el vehículo acredita una hoja de haberle realizado un buen mantenimiento a lo largo de esos años.

Vehículos caros

–En relación al trabajo en minifundio: ¿es económicamente rentable el tractor?

–En viñedo de albariño, con menos de 10.000 metros de superficie, en mi opinión, no lo es. Te ahorra trabajo, sí, pero es complicado desquitar lo invertido. A partir de esa cifra, sí es rentable.

–¿El compartir tractor es una alternativa que se busca para mitigar la inversión?

–No, ni en una misma familia. Mismo hemos teniendo algún caso entre hermanos que no ha funcionado, porque el trabajo con el tractor se fija en unas fechas muy concretas, para muchos la viña es un complemento de la renta, y al no ser viticultores profesionales los dos pretenden el tractor el fin de semana… Y no digamos ya con la vendimia.

–¿Cuántos años de vida útil real tiene por término medio un tractor?

–Aquí en la zona, un tractor puede durarle a uno toda la vida, esto es, una generación, siempre que lo mimes y cuides su mantenimiento. Mismo hoy, aquí delante de mi tengo tractores con 30 o 40 años, y que están trabajando perfectamente.