"No diseñen más parques infantiles; son espacios inventados por la ciudad moderna que excluyen a los niños"

No hace tantos años los niños jugábamos en el barrio sin la compañía de ningún adulto. Subíamos a casa a merendar y de vuelta a la calle. Íbamos solos caminando al colegio o a la parada del autobús y no pasaba nada. Era lo más normal del mundo. Disfrutábamos de toda la tarde de juego libre sin que nadie lo dirigiera. Pero en la actualidad los pequeños suelen jugar en parques infantiles bajo la atenta mirada de sus padres o de la persona que esté a su cargo y van a actividades programadas. ¿Qué ha pasado en tan poco tiempo? ¿Qué ha cambiado? Sobre estas preguntas reflexionaron ayer en Vilagarcía en el segundo día del congreso “Vaiderúas!” el psicopedagogo, pensador y dibujante italiano Francesco Tonucci, y la geógrafa, miembro de Gea21 y experta en movilidad e infancia, Marta Román Rivas. La arquitecta y exconselleira de Vivenda e Solo Teresa Táboas se encargó de moderar el interesante debate, que fue seguido por un público más numeroso que en la jornada inaugural.

La calle necesita de los niños y los niños necesitan las calles. Bajo esa premisa los ponentes animaron a las familias a dejar que sus hijos jueguen libremente en la calle. “Solo necesitan una cosa: salir sin adultos de casa. Arquitectos, no diseñen más parques infantiles por favor; son espacios cerrados, un invento de la ciudad moderna que intenta solucionar los problemas separando a los niños, excluyéndolos”, afirmó Tonucci con rotundidad mediante videoconferencia.

El congreso culmina hoy hablando sobre movilidad y salud “Vaiderúas” llega a su fin abordando movilidad y salud. La jefa de Medicina Preventiva del Chuac, María José Pereira, dará una charla a las 9.30 horas y a las 10.00 Susana Aznar (investigadora de Ciencias del Deporte de la Universidad de Castilla La Mancha) y el pediatra Juan Gil protagonizarán “Pola túa Saúde, ao cole a pé ou en bicicleta”. Tras la pausa del café, la concejala Paola María explicará la relación de Vilagarcía con la bicicleta y a las 12.30 comenzará el debate “Cómo pasar do coche á bici” a cargo de Nacho Tomás, secretario técnico de la Red de Ciudades por la Bicicleta, y Esther Anaya, consultora de movilidad ciclista. Por la tarde habrá taller de circulación en bici, de 17.00 a 20.00 en A Xunqueira.

"Pérdida de la calle"

Marta Román ha sido testigo “de la pérdida de la calle”. “Y eso es perder la sociedad”, alerta. “Yo iba al colegio caminando con mis hermanas y acompañadas de nuestro perro. El colegio de mi hija también estaba en el barrio pero ella ya no podía ir andando. He intentado averiguar por qué. Es un cambio social profundo que tiene que ver con la domesticación de la infancia. Hay menos niños y por tanto son más valiosos. Son el tesoro de la sociedad y como toda joya están cautivos y protegidos. También ha cambiado la forma de concebir los espacios. Es un círculo vicioso. Solo en las aldeas de decenas de vecinos los niños salen solos. La sociedad conduce a las familias a estar siempre preocupadas por los niños. Si estás tranquila, ojo, algo pasa. Es un asunto urbanístico, social y demográfico”, opina la geógrafa madrileña.

Efectos en la salud mental

Advirtió de graves consecuencias de la “falta de calle” de los pequeños, como por ejemplo en la salud mental: “Estamos creando seres aislados que al no estar en contacto con la realidad llenan su cabeza de fantasías y delirios”. Román Rivas llegó a mencionar los casos de “jóvenes que sacan metralletas en Estados Unidos”.

La integrante del grupo Gea21 censuró que no se les de la oportunidad a los niños de resolver sus propios conflictos: “En los centros educativos cualquier problema se eleva a bullying. ¡No pueden pelearse! Igual en el juego sí tienen que hacerlo y tienen que enfadarse. Si no dejas salir eso afuera, se transforma en violencia”.

El famoso psicopedagogo italiano, Francesco Tonucci, respaldó las palabras de la experta en movilidad. “En mi infancia había tres lugares de todos los niños: la casa, donde mandaban los padres, la escuela, donde mandaban los docentes, y la calle, donde mandaban los niños. ¿Hoy en día un niño cuándo puede transgredir? Es un lujo. Es fundamental hacer tonterías de pequeño para saber lo que significan. En la adolescencia se matan, se drogan y hacen otras cosas raras porque antes no han podido vivir experiencias normales. Es mejor caerse varias veces de la bici pero más fácil caerse una vez de la moto”, reflexionó Tonucci, quien abogó por “cambiar nuestra mentalidad, no la ciudad”.

Ciudades "almohadilladas"

En este sentido, Marta Román añadió que por muchas mejoras que se acometan a nivel urbanístico (ampliar aceras, construir zonas peatonales, ...), “nunca va a ser suficiente” ante los ojos de la sociedad. Rechaza las “ciudades almohadilladas”. “Estamos en una sociedad que piensa que los niños son discapacitados, se considera a la infancia vulnerable y debemos erradicar esa idea de que los niños son frágiles. Las ciudades ya son aptas para los niños pero nos aferramos a ellos, nuestro equilibrio emocional depende de ellos. Mi madre tenía seis hijas y no vivíamos en el mundo de Pin y Pon, había drogas, etc. Hay que asumir riesgos para crecer. Jamás vamos a tener ciudades de oro. Saquemos a la infancia de la cautividad”, animó la geógrafa en el ecuador del I Congreso sobre a Mobilidade do Futuro organizado por el Concello de Vilagarcía. Aconsejó a los padres que no se sientan culpables, pero sí que eliminen los grupos de Whatsapp, dejen de controlar a sus hijos por GPS y les brinden “un espacio entre iguales sin la mediación de un adulto”.

El rural y el "rururbán"

Se ha hablado de urbes. Pero, ¿qué sucede en el rural (donde cada vez hay menos niños)? María, madre de tres hijos que trabaja como profesora y concejala en Teo manifestó su preocupación por dejarlos salir solos a la calle: “Hay carreteras sin arcén donde los conductores se creen dueños de ellas. Los atropellarían”.

La moderadora, Teresa Táboas, considera clave “romper la línea urbana-rural y hablar de territorios”. Aludió al “rururbán” acuñado por el arquitecto luso Nuno Portas, ese “continuo de carreteras que no es zona urbana ni rural” como ocurre en Galicia.