Navegando co Clube Mariño Salnés

“A muller de Balboas”, a “Julicheira”, “O Jipi”... Estes son os nomes dalgunhas das embarcacións que durante os últimos años salvou da destrucción e do esquecemento o Clube Mariño Salnés, un dos colectivos vinculados á cultura marítima tradicional galega máis veteranos do Salnés. Fundada en 1998, esta sociedade desenvolveu nas últimas décadas un intenso traballo que vai máis alá da escola de vela ou das xornadas de navegación pola ría. Amosar ese outro traballo, menos coñecido, é precisamente o obxectivo de “Obra Viva”, unha exposición fotográfica que pode visitarse estes días no EsPazo Torrado, de Cambados.

“Navegamos, restauramos e poñemos en valor as embarcacións tradicionais da nosa zona”, explica o Clube Mariño Salnés a modo de breve carta de presentación na súa páxina de Facebook. En efecto, o seu labor é moi diverso: fomentan a navegación coas escolas estivais e a organización de regatas; recuperan embarcacións que, doutro modo, rematarían desguazadas ou comestas polo mar; póñenas a salvo dos temporais durante o inverno; e fan un traballo etnográfico que evita a perda dunha parte central da identidade cambadesa.

Iso é, precisamente, “Obra Viva”, un compendio en 40 imaxes fotográficas da traxectoria e das diferentes áreas de traballo do colectivo cultural. Inaugurada o 9 de setembro, a mostra pode visitarse ata o 2 de outubro no EsPazo Torrado. O horario de visita, de martes a venres, é de 11.30 a 13.30 horas, e de 17.00 a 20.00 horas; e os sábados, domingos e festivos, de cinco a oito da tarde.

Proxectos activos

O Clube Mariño Salnés está inmerso nunha serie de proxectos. Un deles é a recuperación da tipoloxía da “gamela de Cambados”. Hai uns anos, os socios da entidade iniciaron un traballo de recollida de información e de entrevistas a vellos lobos de mar da localidade. A pandemia freou de golpe este proxecto, e a asociación está tratando de retomalo agora que a situación sanitaria mellorou. Agárdase que este traballo cristalice finalmente na edición dun libro e na construcción dunha réplica dunha gamela tradicional cambadesa, de sete metros de eslora e aparello de “vela mística” (latina con martelo).

A restauración de embarcacións é outro dos eixos do labor do clube, e na actualidade teñen en marcha tres proxectos: a da “Última”, una dorna de escarva; a da “Píllara”, unha dorna polbeira; e a do “Jipi”, un loro típico de Cambados.

Finalmente, tamén son uns firmes defensores da creación dunha Mariña Tradicional, vella aspiración de numerosos portos galegos e na que están traballando a Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial e Portos de Galicia. En Cambados, existe un proxecto, que conta co visto bo da Confraría e do Concello, e que contempla a creación de plazas de amarre nas Goritas ou en Tragove para as embarcacións que vaian navegar ou que vaian ser empregadas nas actividades formativas; e dun museo flotante, con paneis explicativos, que se situaría no peirao do centro da vila, con forma de “T”. Esta exposición é, polo tanto, unha boa oportunidade para achegarse ao clube, que xa se prepara para a longa invernada, que irá do Pilar ás Letras Galegas.