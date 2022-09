Entrega a la policía una cartera con 2.700 euros

“Aún queda gente buena”. Esa es la conclusión que, a modo de mensaje a la sociedad, lanzan cuantos saben de lo sucedido hace unos días en Vilagarcía con un joven al que algunos definen como “un buen samaritano”, que es la expresión que suele usarse para referirse a quienes ayudan a los que más lo necesitan.

En este caso en concreto no se sabe si el beneficiario de su acción lo necesita de verdad o no, pero de lo que no hay duda es de que el joven en cuestión actuó en conciencia cuando devolvió una cartera que había encontrado tirada en la calle.

Lo más llamativo, puesto que quizás sea algo que no siempre ocurre, es que acudió a la Comisaría de Policía Nacional de Vilagarcía para devolver la cartera en cuestión, aún a sabiendas de que en su interior había 2.700 euros.

Según se ha podido saber, puede considerarse como la mejor buena acción de los últimos tiempos, ya que el propietario de la cartera y del dinero no tenía ni la menor idea de dónde lo había perdido todo.

De ahí su satisfacción cuando los agentes de la Policía Nacional contactaron con él para decirle que alguien había encontrado sus pertenencias y se las había entregado.

El hombre, parece que carnicero de profesión, no podía ocultar su lógica y absoluta satisfacción.