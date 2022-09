“Los vilaxoaneses nunca nos identificamos con Vilagarcía; la unión no debió producirse”

El próximo 1 de octubre Juan Carlos Platis abrirá las fiestas de la Virxe do Rosario en su Vilaxoán natal. El artista plástico, con más de un centenar de exposiciones y un sinfín de esculturas creadas a lo largo de su dilatada trayectoria profesional, se muestra muy agradecido con la comisión por haber sido la persona elegida para dar el pregón. Perteneciente a una saga familiar que se instaló en Vilaxoán en el siglo XVIII procedente de Cataluña, Platis ha indagado sobre su apellido y su árbol genealógico, descubriendo asuntos muy interesantes.

– Enhorabuena por haber sido elegido pregonero de su pueblo. ¿Es un vilaxoanés de “los de toda la vida”?

– Sí. Toda mi familia es de Vilaxoán. Los primeros se vinieron de Canet de Mar, de Barcelona, en 1780. El verdadero apellido era Prats; de hecho tengo un antepasado que era Joaquín Prats. Con los años, al ser un apellido poco común se fue deformando, al ponerlo en el Registro Civil quedó de esa manera, Platis. Hay gente en Vilaxoán que se apellida Plats y todo deriva de lo mismo. Es muy curioso lo del apellido. Lo investigué y fue apasionante descubrir esto. Me costó mucho estudiar el árbol genealógico, es una historia muy larga.

– ¿Era una familia marinera?

– Sí. Se instalaron en Vilaxoán en 1780 y desde el principio era una familia de marineros. La casa que más se adentraba en el mar en Vilaxoán era de mis antepasados, en la zona llamada O Castelete. Mi padre era marinero, mi abuelo y mi bisabuelo también. Mi madre trabajaba en el campo, en Renza, y éramos tres hermanos. Una falleció, María del Carmen.

– Un nombre muy propio de Vilaxoán.

– Sí, y también el mío, Juan, de “Villajuan”. Qué menos que poner nombres relacionados con nuestra tierra.

– ¿Continúa en la actualidad viviendo en Vilaxoán?

– Vivo pegadito a Vilaxoán, aunque siempre digo que vivo en Vilaxoán. Mi padre en su día quiso instalarse allí pero encontró muchas dificultades y después de estar tiempo mirando, tuvimos que trasladarnos a A Rosaleda.

– ¿A qué tipo de dificultades se refiere?

– Urbanísticas. No podíamos construir. Él miró muchísimo e hizo una casa en A Rosaleda, donde continúo viviendo.

– Imagino que se siente orgulloso de sus orígenes.

– Orgullosísimo. Vilaxoán tiene personalidad propia, una idiosincrasia diferente. Fue concello independiente hasta 1913 y se produjo una unión que nunca debió haber existido desde mi punto de vista. Los intereses económicos y de unos caciques decidieron que así tenía que ser. El pueblo protestó por aquel entonces pero... Vilaxoán llegó a tener un poder industrial de los más grandes de Galicia. Sus gentes eran marineros, pescantinas, gente trabajadora, muy humilde que nunca se identificó con Vilagarcía. Lo único que unía a ambos territorios era la cercanía. En el pasado Vilaxoán llegó a tener tanto poder como Vilagarcía. Grandes empresarios catalanes vinieron aquí. A veces las políticas, o lo que sea, por intereses, se produjo eso, y a día de hoy somos, según dicen, una parroquia.

– ¿Por qué no está de acuerdo con la anexión de Vilaxoán a Vilagarcía?

– Lo único que la motivó fue la cercanía. Vilaxoán era el puerto que más poder tenía. Pero la personalidad del pueblo no se pudo unir. Tenemos una idiosincrasia única. A día de hoy cada vez es menos gente pero aún hay mucha que se siente orgullosa de sus orígenes, de ser de Vilaxoán.

– ¿Cómo definiría a los vilaxoaneses?

– Fuimos y somos un pueblo de gente trabajadora, luchadora, valiente y acostumbrada a sufrir. Las mujeres estaban en casa y los hombres iban a la mar. Yo puedo contarlo en primera persona. Estamos acostumbrados al sufrimiento y quizá por eso la gente de Vilaxoán empezó a hacer celebraciones diferentes como As Revenidas. Detrás de ese sufrimiento siempre se mostraba una cara alegre. Tenemos muchas fiestas y antes teníamos más, eran impresionantes. Vilaxoán perdió mucho, en parte por las políticas del Concello de Vilagarcía. Esperemos que algún día vuelva a ser lo que fue porque bien se lo merece.

– ¿Sigue existiendo rivalidad entre Sobradelo y Vilaxoán?

– Más que con Sobradelo era con Vilagarcía. Con Sobradelo pudo haber alguna cosilla, pero fundamentalmente era con Vilagarcía porque la gente de Vilaxoán nunca se identificó con Vilagarcía. Somos muy diferentes.

FICHA PERSONAL Juan Carlos Platis Cores nació en Vilaxoán en 1967 en el seno de una familia marinera. Pertenece a una saga de vilaxoneses de varias generaciones, pues la primera se instaló en el pueblo en 1780 procedente de Cataluña. Platis es un artista plástico con más de cien exposiciones.

– ¿Qué supone para usted ser el pregonero de su pueblo natal?

– No te podría decir. Me siento halagado, satisfecho, para mí es un reconocimiento importantísimo. Me siento que voy en representación de todo el pueblo y estoy feliz. Aunque hay mucha gente de edad avanzada que sufrió épocas duras que podrían ser mejores pregoneros que yo, podrían decir cosas muy bonitas, quizá recuerdos más frescos. Como artista plástico lo mío no es la oratoria pero en este caso haré todo lo posible para que salga bien.

– ¿Cuándo será el pregón?

– El 1 de octubre a las 20.45 horas en la plaza Rafael Pazos. Por cierto, van a participar mis cabezudos en las fiestas, se los dejé a la comisión, que está realizando una labor interesante. Cada vez cuesta más hacer las cosas y la comisión está muy implicada, haciendo cosas chulas.

– ¿Cómo ve actualmente Vilaxoán? ¿Cuáles son sus principales necesidades?

– Cuando yo era niño Vilaxoán era un pueblo alegre, con muchos niños, lleno de vitalidad, energía y felicidad en las calles, veías niños por todas partes. Hoy es un pueblo melancólico, deseoso de que eso vuelva, de que vengan buenos tiempos, que han de venir. Me gustaría que tuviese más fuerza como pueblo. Así lo dicen sus canciones, siempre hablan del pasado, pues hubo una época de “Vilaxoán gloriosa”. Ahora estamos en un impasse, a ver si algún día vuelven los buenos tiempos.

– ¿Como artista está trabajando en algún proyecto nuevo?

– He hecho más de cien exposiciones. Estuve dando clase de arte por colegios más de veinte años y tuve tres estudios en el centro de Vilagarcía, donde trabajaba y daba clases, pero ahora trasladé mi estudio a A Rosaleda, donde hago esculturas. Recientemente estuve tres meses en Connecticut, cerca de Nueva York, en Estados Unidos, y no descarto volver. Allí hay mucha vitalidad, creatividad, ilusión. A nivel artístico no veo aquí la ilusión que hay allá. Hay muchas cosas que valen la pena y es muy enriquecedor. Yo soy un poco atípico. Ahora estoy en un pequeño parón, aunque seguramente empiece pronto. Estos días termina la exposición en el Centro Comercial Arousa que tuvo muchísimo éxito, fue la más visitada hasta la fecha. Son figuras a tamaño real que representan temas sociales como mujeres maltratadas, personas sin hogar, gente enferma, ...