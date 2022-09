El silencio del Gobierno que le costará a Vilanova 1,2 millones de euros

Ya no hay tiempo material para que el Ayuntamiento de Vilanova pueda empezar este año la obra de reparación y cambio del colector de aguas residuales del litoral. Costas del Estado mantiene su postura contraria a esta obra, de ahí que el Concello y Augas de Galicia no puedan comenzar un proyecto que contaba con una subvención europea de 1,2 millones de euros.

Tanto el alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, como Augas de Galicia confirmaron ayer que Costas del Estado sigue sin conceder la autorización por la que no solo claman estas dos administraciones, sino también las agrupaciones de marisqueo a pie y la organización gallega de depuradores de moluscos. Sin el permiso de Costas, Ayuntamiento y Augas están de manos atadas y no podrán empezar las obras antes de que termine el año, requisito que debe cumplirse para poder obtener los 1,2 millones de euros de financiación europea.

El requisito para acceder a la financiación europea es que los trabajos empiecen en este 2022

Gonzalo Durán, alcalde de Vilanova, manifestó ayer que si bien, “aún podríamos llegar a tiempo, la verdad es que soy muy pesimista”, pues considera que en el Ministerio para la Transición Ecológica, “no están buscando el bien común”. En todo caso, anunció que ellos continúan con el proceso de expropiación de los terrenos por los que pasaría el colector. Sobre esto, el alcalde ha señalado que la mayoría de los vecinos respaldan el proyecto.

Los depuradores

El secretario general de la asociación gallega de depuradores de moluscos (Agade), Juan Carlos Maneiro ha insistido en que la sustitución del colector de fecales de Vilanova, “es una obra pública que beneficia al medio marino”, puesto que evitaría la llegada al mar de vertidos que actualmente se producen en varios puntos debido al mal estado de la tubería. “Es una obra imprescindible”, añadió.

En la costa de Vilanova a Cambados hay una decena de industrias vinculadas al mar que toman agua del medio para trabajar, de ahí que lleven años reclamando una mejora del saneamiento. Pero esta no es posible con el viejo colector. Por ello, Juan Carlos Maneiro ha insistido en nombre del sector mar-industria en que, “no entendemos que se le pongan problemas técnicos a esta obra”.

Uno de los argumentos que emplea Costas para impedir la reposición del colector cerca de la costa es que, según ellos, afectaría a las estructuras dunares de la playa de As Brañas, en el barrio vilanovés de As Sinas. Se da la circunstancia de que la obra fue autorizada por Costas de Pontevedra, pero no por Madrid.