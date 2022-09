El Outono Gastronómico apenas cala en O Salnés

El Outono Gastronómico es uno de los proyectos estrella de la Xunta de Galicia para desestacionalizar las visitas turísticas, y fomentar las estancias en los meses fríos del año. La propuesta, que aúna el disfrute de la gastronomía y el descanso en casas de turismo rural ha calado poco un año más en O Salnés. De hecho, solo tres establecimientos de la comarca arousana participan en esta edición: Casa A Pastora, de Cambados; Casal de Folgueiras, de Meis; y Aldea Bordóns, de Sanxenxo. El programa empezó oficialmente ayer viernes, y se prolonga hasta el 18 de diciembre.

Los restaurantes arousanos ofrecen menús centrados en los productos del mar

En A Pastora defienden las bondades de este programa turístico, porque, “atrae a mucha gente”. De hecho, afirma que ya recibió alguna llamada para este fin de semana, pero que no la pudo atender porque ya tenía el establecimiento completo. Por ello, prevé empezar con el Outono Gastronómico el próximo fin de semana.

Una de las ventajas de este programa, añaden en A Pastora, es que los visitantes no huyen espantados con la lluvia, como sí puede llegar a suceder en otras temporadas. “A la gente que viene al ‘Outono Gastronómico’ no le importa si llueve o no, vienen a comer bien y a desconectar un fin de semana”.

En su caso, los menús están centrados en los productos del mar, con ingredientes como los mejillones, las almejas o las cigalas.

El Casal de Folgueiras, de Meis, también espera empezar con el Outono Gastronómico el próximo fin de semana, pues este están cerrados, descansando tras una intensa campaña de verano.

Sobre el programa en sí, sostienen que es positivo, pero que los márgenes de rentabilidad, “son muy pequeños”, debido al encarecimiento de los alimentos y la energía. En cuanto a sus previsiones para la campaña de otoño, en Casal de Folgeiras confían en que será sensiblemente mejor que la de 2021. “El otoño del año pasado fue bastante flojo, a ver si este que ya no hay que llevar mascarilla la gente se anima a salir un poco más”.

En sus menús, los huéspedes podrán encontrar desde revueltos de gulas o setas hasta lubina o costillas de cordero lechal.

Finalmente, Aldea de Bordóns, de Sanxenxo, participa en el programa con un menú en el que se incluyen platos como el pulpo con patatas o el pescado a la plancha, y a mayores ofrece una ruta de senderismo de hora y media por el monte Aldariz.