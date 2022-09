Arranca una nueva fase de la reforma de la calle Castelao (A Illa)

Las obras de la calle Castelao, una de las principales vías urbanas de A Illa, se retoman el lunes con la segunda fase de los trabajos. Esto obligará a realizar cambios en la circulación rodada, puesto que la calle quedará cerrada desde el cruce donde se encuentra el bar Cachopo hasta el entronque de la avenida de A Ponte y la calle Cabodeiro. Tampoco se podrá aparcar. Por Castelao, desde el lunes solo podrán circular los residentes.

El concejal de Obras, Luis Arosa, apunta que los trabajos durarán unos cuatro meses -se espera que el tramo esté finalizado para Navidad-y que a partir de ahora lo mejor para acceder a determinadas zonas del centro de A Illa será utilizar el Vial do Xufre, una circunvalación que parte desde el principio de la avenida da Ponte hasta el área portuaria, y desde donde se puede continuar después hacia otros puntos de la localidad.

El tramo donde se ejecutó la primera fase sigue cerrado porque no han llegado todavía las farolas

El edil señaló que seguirá operativo el aparcamiento disuasorio de Castelao, pero ahora no se podrá ir por la calle en obras. Así, los que se dirijan a este estacionamiento deben ir por Ribeira do Chazo, O Regueiro y A Congostra do Río. Para salir del aparcamiento, hay que circular en dirección a la travesía de O Cantiño.

Luis Arosa avanza que los trabajos en la segunda fase empiezan el lunes, si bien en un primer momento se espera que sean las tareas preliminares de acopio de materiales e inspección de las canalizaciones subterráneas.

Asimismo, el concejal isleño avanza que por el momento seguirá cerrado el tramo de la calle Castelao donde ya han finalizado las obras. Esto se debe a que todavía no han llegado las farolas, por lo que están hechos los agujeros en el suelo. En el Ayuntamiento entienden que mientras no se instalen los puntos de luz no es seguro abrir el vial, de ahí que se haya decidido esperar un poco más.

La transformación integral de la avenida de Castelao tiene un presupuesto de 1,2 millones de euros. Los trabajos se han programado en tres fases. La última será la que afecta al tramo que comprende la tercera travesía de O Cantiño, un callejón que conduce al paseo marítimo y sobre el que también se va a actuar, al tratarse de la zona central de la avenida de Castelao.