El incendio de Cambados causó daños estructurales en el edificio y tres bomberos necesitaron asistencia médica

El incendio de la calle Manuel Murguía fue más grave de lo que inicialmente parecía. Tres bomberos resultaron heridos -además de la mujer que residía en la vivienda en la que prendió el fuego- y las llamas causaron daños estructurales en al menos tres pisos.

Los bomberos advierten de que, “fue una intervención muy complicada”, porque se alcanzaron unas temperaturas muy altas en el interior del edificio. De hecho, dos de los profesionales del equipo de extinción sufrieron golpes de calor. Se estima que cerca del fuego se pueden alcanzar temperaturas de hasta 200 grados centígrados. El tercer bombero fue atendido por las quemaduras que se produjo, incluso con ampollas.

El incendio se originó minutos después de las cinco de la tarde en un piso de la tercera planta de un edificio de cuatro situado en la calle Manuel Murguía, a escasos 300 metros de la plaza de Fefiñáns. Todo apunta a que empezó en el salón de la casa, y entre las hipótesis que se barajan es que un cigarrillo encendido hubiese prendido de forma accidental en algún elemento del mobiliario.

En ese momento, estaba únicamente en casa la herida, una mujer de unos 40 años, que sufriría quemaduras por las que fue atendida inicialmente en el centro de salud de Cambados y más tarde en el Hospital do Salnés. Recibió el alta domiciliaria pocas horas después.

El operativo de extinción fue tenso y complejo desde el primer momento. La Policía Local empezó a desalojar el edificio, pero a los pocos minutos se supo por una llamada al 112 Galicia que había una persona en el cuarto piso que no podía bajar a la calle porque había fuego y humo en las escaleras. Se temió por su seguridad, pero por fortuna la rápida llegada de los bomberos permitió controlar el fuego y se evitó que pudiese propagarse a la planta superior. No fue sencillo, y de hecho los seis profesionales de extinción llegados inicialmente -tres de Ribadumia y otros tres del parque de Vilagarcía- tuvieron que ser reforzados por otros dos que no estaban de guardia.

A medida que pasaban las horas, se hacía evidente que muchos vecinos no podrían regresar esa noche a sus viviendas. El edificio consta de cuatro alturas, y en cada una de ellas hay tres inmuebles.

El arquitecto municipal indica que hay tres pisos que tendrán que ser apuntalados

Los que se vieron más afectados son las ocho que dan a la calle Manuel Murguía, y los bomberos estuvieron haciendo constantes mediciones de gases, para determinar si podían volver o no a sus hogares los dueños de los pisos menos afectados. Sin embargo, la mayoría de ellos habrían optado por pasar la noche con familiares o amigos, o recurrido a alojamientos en hoteles ofrecidos por sus compañías de seguros.

Daños estructurales

El alcalde de Cambados, Samuel Lago, estuvo desde el primer momento en la calle Manuel Murguía, y se puso a disposición de los afectados, por si estos necesitaban ayuda del Concello para encontrar un alojamiento. Ninguno, sin embargo, optó por esta posibilidad, al menos en un primer momento.

Samuel Lago manifestó ayer que el arquitecto municipal ha realizado una evaluación del inmueble, y que ha detectado daños estructurales importantes en al menos tres viviendas por lo que, presumiblemente, estas familias no podrán regresar a sus casas durante unas semanas.

Los afectados directamente son los residentes en el piso donde se declaró el incendio, y que sufrió daños por fuego en gran parte; el colindante de la tercera planta; y el situado en el cuarto piso, justo encima del que sufrió el siniestro. El humo, por su parte, causó desperfectos severos en rellanos y escaleras. Por fortuna, el fuego no llegó a la cocina de la vivienda donde empezó todo, pues allí había una bombona de butano.