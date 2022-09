Horarios y puntos de paso de la Volta a Galicia por O Salnés

La caravana pasará dos veces por O Salnés. La primera será sobre las 12.30 horas. La etapa sale de Poio, y desde ahí se dirige a Samieira (Sanxenxo). Tras pasar por el monte Bouza, recorrerá las carreteras de Meaño, Xil, Broullón, Barrantes, Lois y A Goulla, localidades estas que pertenecen a los municipios de Meaño, Ribadumia y Meis.

El pelotón abandona O Salnés rumbo a Moraña, Cuntis y A Estrada, donde se encuentra el primer puerto de montaña de la jornada, concretamente en San Xurxo de Vea, conocido entre los aficionados como el “Mini Tour”. Desde ahí, los corredores seguirán por la carretera PO-214 para desembocar en Pontecesures, donde estarán sobre las 14.00 horas.

Los ciclistas giran a la izquierda y circularán por la PO-548 (Pontecesures-Vilagarcía), atravesando la recta de Campaña (Valga), y Catoira (entre las 14.15 y las 14.30), según la velocidad a la que transcurra la prueba, pasando después por Carril entre las 14.25 y las 14.40.

La Volta a Galicia accederá al casco urbano de Vilagarcía entre las 14.30 y las 14.45 horas. Lo hará por Rosalía de Castro, y continuará por Juan Carlos I y San Roque, para posteriormente torcer en la rotonda de la Luz Salgada hacia Rodrigo de Mendoza. Delante del Ayuntamiento hay una meta volante, por lo que podría verse allí una bonita lucha por las primeras posiciones.

La caravana multicolor sale del casco urbano de la ciudad por Agustín Romero, y ascenderá la ladera del monte Lobeira, que en esta ocasión no es puntuable. Desde ahí descenderán hasta Ponte Arnelas, y se meterán por la carretera de la concentración parcelaria rumbo a Cabanelas y Ribadumia. El segundo paso del día por el centro de Barrantes está previsto entre las 14.50 y las 15.05 horas.

Los ciclistas seguirán por la EP-9302 en dirección a Meaño, pasando por Broullón y Xil.

Afrontarán entonces el momento más duro del día, con la subida al monte Castrove, que es de primera categoría. La ascensión será entre las 15.30 y las 15.50 horas. En el descenso, que promete ser vertiginoso, pasarán por delante de la localidad meisina de O Busto.

Esta primera etapa sale y llega a Poio para rendir un homenaje al empresario Magín Froiz, fundador de los supermercados Froiz y un gran impulsor del ciclismo.

El horario escolar de hoy se trastoca en siete centros educativos de Vilagarcía, para que no coincida el tránsito de los autobuses escolares con el paso de los ciclistas. Son los colegios de A Lomba, Arealonga, A Escardia y O Piñeiriño, y los institutos de Carril, Castro Alobre y Cotarelo Valledor.

Las familias afectadas por la medida recibieron la comunicación de la Consellería de Educación a última hora de la tarde del martes. En el colegio vilagarciano de a Lomba, por ejemplo, las clases finalizan a las 12.30 horas, pero se mantiene el servicio del comedor escolar. Eso sí, el autobús no saldrá hasta las tres y media de la tarde.

Esta modificación se produce, en el caso de Vilagarcía, porque habrá calles cerradas al tráfico a partir de las 14.00 horas. También estará prohibido estacionar en los viales de paso de la carrera.

El PP carga contra Ravella por tardar en anunciar las medidas

El Partido Popular de Vilagarcía cargó ayer contra el Concello porque, según los conservadores, conocían el paso de la Volta a Galicia por la ciudad desde hace semanas, pero no comunicaron las medidas hasta anteayer martes. El PP sostiene que el dispositivo se aprobó en la junta de gobierno del 29 de agosto, y reprocha que no lo hayan anunciado públicamente hasta el 13 de septiembre. El Partido Popular plantea que si hubiesen avisado antes, los vecinos de las calles afectadas habrían tenido más tiempo para buscar alternativas de aparcamiento o para la salida y entrada a sus garajes. El PP también se queja de los problemas de conciliación que tendrán que afrontar muchas familias por el adelanto de la hora de salida de los colegios y que, según ellos, se debe a que Ravella comunicó tarde a la Xunta el horario de cierre de las calles. Sobre esto, el Concello ha contestado que quien recortó el horario lectivo fue la Consellería de Educación, y que el Ayuntamiento no lo supo hasta el martes.