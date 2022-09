Desalojados los vecinos de tres pisos tras un incendio en Cambados

Una mujer resultó herida a consecuencia de las quemaduras que sufrió tras declararse un incendio en su piso, a media tarde de ayer, en Cambados. El siniestro se produjo en una vivienda del tercer piso de un edificio de la calle Manuel Murguía, situada a poca distancia de la plaza de Fefiñáns, en el barrio histórico de Triana.

La central de emergencias del 112 Galicia tuvo conocimiento del fuego a las 17.10 horas de la tarde, cuando llegaron al punto los servicios de emergencias, optaron por desalojar los tres primeros pisos del inmueble. Se vivieron momentos de gran tensión, pues inicialmente se desconocía se podía haber alguna persona en el edificio incapaz de bajar a la calle por sus propios medios.

Y, en efecto, así era. Apenas unos minutos más tarde, un particular llamaba de nuevo al 112 e indicaba que tenía un familiar en el cuarto piso, pero que no podía bajar por las escaleras debido a las llamas en el tercero. “La situación arriba era, por lo tanto, incierta -apunta en su boletín la central de emergencias-, ya que el fuego no permitía ver ni adentrarse en la vivienda”.

Desde el 112 se apunta que la llegada de los Bomberos fue providencial, puesto que impidieron la propagación de las llamas, de modo que ya no fue necesario desalojar a las personas que se encontraban en el cuarto piso. A última hora de la tarde, los Bomberos seguían en el punto, terminando de extinguir el fuego y enfriando.

Los bomberos realizaron mediciones de gases hasta primera hora de la noche para determinar si los afectados podían regresar a sus viviendas

La herida es una mujer de unos 40 años, y fue trasladada por una ambulancia del 061 al centro de salud de Cambados. A falta de que se concreten las causas del siniestro, los primeros indicios apuntan a que fue fortuito.

A las 20.00 horas, los vecinos desalojados permanecían en la calle, a la espera de que los Bomberos les indicaban si podían regresar o no a sus viviendas. En este sentido, el único piso afectado por el fuego fue el de la herida, pero en los otros se estaban haciendo mediciones de gases para determinar si podían regresar sus inquilinos o si sería más conveniente que buscasen un alojamiento alternativo para la noche, ya fuese con familiares o amigos o en un hotel.

El concejal de Sanidade Constantino Cordal permaneció en el punto hasta primera hora de la noche precisamente por si era necesario gestionar un alojamiento extraordinario a los afectados.

En otro orden de asuntos, una persona resultó herida, en principio de carácter leve, en un accidente de tráfico que se produjo entre dos vehículos a las 15.00 horas en Ribadumia. El implicado refería dolor torácico a consecuencia del impacto con el otro automóvil.