"No desterro": a xénese do Cabanillas "social"

O Consello da Cultura Galega iniciou hai uns anos un traballo de rescate e reedición de obras literarias vinculadas á emigración. Froito dese labor é a colección Clásicos da Emigración, e onte presentouse un novo volume, unha edición facsimilar de “No desterro”, de Ramón Cabanillas.

A presentación tivo lugar na Casa da Calzada, en Cambados, nun edificio no que existe un museo adicado ao Poeta da Raza. “No desterro” foi o primeiro libro de Cabanillas, pero abondou para consagralo como unha das voces máis sólidas das letras galegas de primeiros do século XX.

Participaron no acto Xosé Manoel Núñez Seixas, vicepresidente do Consello da Cultura Galega e director do Arquivo da Emigración Galega; Miguel Cabo, autor da introdución e profesor de historia contemporánea da Universidade de Santiago; Francisco Fernández Rei, membro da Real Academia Galega; Constantino Cordal, concelleiro de Cultura de Cambados; e Aurora Vidal Cabanillas, “Pitusa”, neta do poeta cambadés.

No estudo introdutorio previo afóndase na relación entre Cabanillas e Basilio Álvarez, pai do agrarismo galego

“No Desterro” foi publicado na Habana en 1913 e contaba cun limiar de Basilio Álvarez. A obra consagrou a Cabanillas como o poeta social por excelencia, aínda que en realidade os poemas desa índole fosen minoritarios no libro.

O Consello da Cultura Galega explica que na capital de Cuba entrecrúzanse as traxectorias biográficas de ambos (Cabanillas estivo de 1910 a 1915) ao tempo que conflúen, “tres fenómenos definidores da experiencia colectiva dos galegos do século XX: o galeguismo, a emigración e o agrarismo”.

Nos estudos que sirven de presentación da obra tamén se intenta afondar na relación, prolongada ao longo de máis de tres décadas, entre Ramón Cabanillas e o abade Basilio Álvarez, “quen remataría por personificar na memoria popular un movemento tan complexo e multiforme como foi o agrarismo galego”, engade o Consello.

Esta reedición de “No desterro” foi incluida na bioblioteca dixital do Consello da Cultura Galega, de modo que se pode ler en liña, e tamén descargar nun dispositivo móbil. Ao tratarse dunha edición facsimilar, poderase disfrutar dunha tipografía e dun tipo de papel moi distintos aos habituais nos libros da actualidade.