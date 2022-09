El PP de A Illa ve muchas dudas en la resolución del nuevo contrato de la basura

No votaron en contra por responsabilidad con los vecinos, ya que se trata de un servicio muy importante, pero el Partido Popular de A Illa expresó ayer en el pleno sus dudas en torno al nuevo contrato de la recogida de basura que ha tenido que asumir el Concello después de que el TSXG le diese la razón a la empresa que impugnó el acuerdo de 2016.

Juan José González Vázquez, portavoz de los conservadores, recuerda que “ese contrato ya ha superado la mitad de su vida y ahora se adjudica a otra empresa, pero desde el gobierno no se nos clarifica cuales son las condiciones”. De hecho, González Vázquez solicitó ayer un informe detallado en el que se les explique como se va a asumir el traspaso de la concesión, cual va a ser el tiempo de duración y si la nueva empresa, FCC, va a llevar a cabo los trabajos de modernización en la recogida que la anterior, Valoriza, no llevó a cabo. También quieren saber si se va a presentar algún tipo de reclamación precisamente por esas mejoras que figuraban en el contrato y que la anterior concesionaria no llegó a ejecutar.

El portavoz conservador recuerda que, cuando se llevó a cabo la adjudicación, “ya advertimos que doce años era demasiado tiempo, sobre todo si se tenía en cuenta de donde veníamos, de un alcalde, también socialista, que defendía que ese servicio debía ser asumido directamente por el Concello”. Insiste González Vázquez en que “nosotros no nos podemos oponer por la responsabilidad que tenemos con los vecinos, al tratarse de un servicio básico, aunque el grupo de gobierno merecía que lo hiciésemos por mantenernos al margen siempre de estas cuestiones”.

En lo que respecta a la encomienda a la Fundación Deportiva Municipal de hacerse cargo de la gestión del Centro de usos Náuticos, los conservadores también censuran que se adopten este tipo de decisiones cuando “todavía está incompleto, porque el local de piragüismo todavía no está acondicionado de manera correcta, más allá de para guardar algunas embarcaciones”. Los conservadores entienden que debería haberse finalizado toda la obra pero “no lo han hecho, y eso que tiempo han tenido para ello, ya que se comenzó a construir hace ocho años y se inauguró hace ya unos cuantos”.