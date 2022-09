Una asociación solicita poder visitar a los mayores en las residencias sin cita previa

La asociación Vellez Digna solicita a la Consellería de Política Social una regulación única para toda Galicia de las visitas a las residencias de la tercera edad. El colectivo afirma que en la actualidad el régimen de visitas de los familiares a los usuarios de las residencias difiere de un centro a otro, e incluso varía entre residencias de una misma empresa.

Vellez Digna afirma que el actual régimen de visitas es muy restrictivo, y lo achacan a que las firmas, “quieren que los familiares vayan poco por allí y no les hagan visitas sorpresa, para que no puedan ver como tratan a los mayores y en consecuencia no denuncien”.

El presidente de la asociación, Francisco Xosé Bernández solicita un régimen como el que existía antes de la pandemia. “Los familiares queremos ir a la residencia como antes, sin preaviso, y ver como están de verdad nuestros mayores, queremos acceder a las habitaciones y ver como viven, si tienen sus pertenencias o no, e ir sin tener que pedir permiso”. También están en contra de que se fije un límite máximo de tiempo por visita.

Vellez Digna afirma que ya han dejado de hacerse cribados a los positivos asintomáticos

El acceso a los centros de mayores se restringió hace dos años y medio, para reducir el riesgo de que se diesen grandes brotes de coronavirus en las residencias. Pero los familiares opinan que las empresas ya no se pueden escudar en dicho argumento.

Según Francisco Bernárdez, las residencias mantienen limitadas las visitas de los familiares, pero apenas hacen un seguimiento activo de los casos de COVID. “A día de hoy, cuando aparece un brote en una residencia, se hacen test solo a los que muestran síntomas y se mantienen apartados de los demás, permitiendo sin embargo que todos los positivos asintomáticos (que no se detectan ya que no se hacen cribados masivos) sigan en contacto con los negativos”.

Francisco Bernárdez apunta, por ejemplo, que en la residencia de Ribadumia hay que pedir cita previa para poder acceder a la habitación del usuario o que la visita en la cafetería está limitada a una hora. Fuera de la cafetería no hay tiempo máximo, y se autorizan las salidas al exterior con los familiares.