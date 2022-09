La "vuelta al curso" de las asociaciones de vecinos y mujeres rurales

El final del verano marca también el regreso a la actividad de los colectivos sociales, como son las asociaciones de vecinos, las de mujeres rurales o las de pensionistas. No obstante, el grueso de sus acciones no empezarán hasta octubre, pues las directivas no han querido que coincidan con las vendimias, un trabajo que en septiembre ocupa a miles de personas en O Salnés.

Bailes en Cambados Los propios ayuntamientos esperarán hasta entonces para iniciar sus programaciones orientadas a las personas de más edad. En Cambados, por ejemplo, el equipo que dirige Constantino Cordal está perfilando una serie de propuestas, entre las que se encuentra la celebración de un baile semanal, los domingos por la tarde en el salón de Peña. El primero será después de la festividad del Pilar. Lo que sí empezará antes es el curso de memoria y agilidad mental, pues tiene fijado el comienzo para el 15 de septiembre. Se celebrará en la Casa da Calzada los jueves y los viernes, y todavía quedan algunas plazas vacantes. Hoy sábado, por su parte, la asociación de jubilados de A Mercé celebra su comida anual. As Saíñas y Vista Real Sin salir de Cambados, la asociación de mujeres rurales As Saíñas iniciará el curso en octubre. Un año más, apostarán por algunas de las actividades más demandas por las socias, entre las que destaca por encima de las demás el curso de labores. “Para algunas, más que un curso es una terapia”, afirma Leonor Muñiz, presidenta del colectivo. Tampoco faltarán las clases de yoga, zumba y pilates, igualmente muy demandadas. Probablemente también haya informática para mayores. Y desde As Saíñas también han gestionado la concesión de cursos de la Diputación, que tienen la particularidad de ser muy económicos para los alumnos al estar parcialmente subvencionados por la administración. En esta convocatoria, As Saíñas pidió uno de memoria, que ya tiene todas sus plazas cubiertas, y otro de elaboración de artículos con cuero. La asociación de vecinos de Barrantes celebra elecciones el 15 de octubre En Vilanova, la asociación de Familias Rurales Vista Real tendrá bailes desde el segundo fin de semana de octubre. El primer fin de semana no lo hacen porque coincide con la fiesta del Rosario de Vilaxoán. Los bailes serán en Corón. San Andrés de Barrantes Otra asociación muy activa es la de vecinos San Andrés de Barrantes. Su presidente, Juan Blanco, apunta que la primera actividad programada es el festival de habaneras, que se celebrará el 25 de septiembre. Para entonces, es probable que el grueso de los trabajos de recolección de la uva ya esté finalizado. Otra cita importante para los vecinos de Barrantes es la Festa da Vendima, que como es tradicional se celebra el día del Pilar, 12 de octubre. Blanco advierte a los socios que debido a la inflación este año los precios se verán ligeramente incrementados. En el caso de los cursos, es posible que la diferencia con respecto a 2021 se note poco, pero donde sí será más perceptible es en la comida de la Festa da Vendima. El plato costaba hace un año 25 euros, pero en esta ocasión se cobrará a 30 debido, sobre todo, al encarecimiento que ha experimentado el pulpo en los últimos meses. En lo que respecta a los cursos en sí, la programación de la asociación San Andrés es heterogénea, y abarca desde el uso de teléfonos móviles hasta bailes de salón o zumba, que es otra de las modalidades que más gustan. Finalmente, con la vuelta a la rutina de otoño se retoman también los procesos de renovación de las directivas de los colectivos. La asociación de vecinos de Barrantes, de hecho, ha convocado elecciones para el 15 de octubre.