Meaño encarga una auditoria para minimizar pérdidas de agua en la red

El Concello de Meaño acaba de sacar a contratación la realización de una auditoría municipal encaminada a realizar planes de actuación para minimizar las pérdidas de agua mancomunada en las siete parroquias del municipio. Las empresas que deseen concurrir pueden presentar su oferta hasta el próximo jueves día 8 a las 10 de la mañana, debiendo ajustara a un presupuesto técnico de partida de 10.000 euros, El mismo estará financiado por la Xunta de Galicia y Concello, en un 80 y 20 por ciento respectivamente cada administración.

La actuación conllevará labores de descripción detallada del sistema de abastecimiento del Concello, y la documentación gráfica y planos en formato digital del sistema de abastecimiento de agua en el municipio. Añadido deberán reseñarse los datos sobre el volumen medio de agua captada y suministrada a la red de abastecimiento, el número de usuarios conectados y diferenciados por su tipología (domiciliarios, grandes consumidores, etc.), la tipología de consumos registrados y no registrados, facturados y no facturados, teniendo en cuenta para ello el agua captada consignada y no consignada. Por último, la auditoria deberá contemplar un plan de actuaciones para minimizar las pérdidas de agua del sistema de abastecimiento a la población en los siguientes cuatro años. Unas medidas que irán encaminadas a la reducción de consumos autorizados no registrados, actuaciones encaminadas a la reducción de pérdidas tanto aparentes (consumos no autorizados y errores de medición o de lectura) como reales.

Una vez adjudicada la obra y rubricado el acuerdo, la empresa designada dispondrá de un plazo máximo de 10 semanas para realizar esta auditoría. A la hora de fallarse el concurso, se baremará sobre 75 puntos la mejor oferta económica, sobre 15 la actualización técnica de la empresa, y con 10 puntos la reducción del período de entrega en dos semanas sobre el tope marcado por las bases.

Se trata auditorías a las que, desde 2019, obliga la norma a los ayuntamientos, para poder hacer frente esa episodio de sequía como el que se está viviendo este verano.