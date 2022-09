Cacabelos asegura que la policía tiene buenos uniformes

Después de que el BNG denunciara públicamente el “abandono” al que, a su juicio, está sometida la Policía Local de O Grove, acusando al gobierno de dejar de lado este servicio y asegurando que los agentes ni siquiera disponen de uniformes dignos, el alcalde sale al paso para asegurar, con rotundidad, que los nacionalistas “mienten”.

José Cacabelos lamenta este proceder del BNG, cuyo portavoz, David Torres, “se dedica a demandar cosas que sabe perfectamente que estamos atendiendo o mejorando, como hizo con el mantenimiento de los colegios cuando ya los estábamos reformando”.

Un agente no puede tomarse días libres cuando le plazca, sino que debe someterse a un calendario de trabajo acordado desde hace dos años con todos los policías José Cacabelos - Alcalde de O Grove

Es, asegura el regidor, “una estrategia política basada en la falsedad” que condena y lo lleva a explicar que “desde hace tres años existe una partida presupuestaria dotada con 12.500 euros y que hasta entonces era de solo 8.000 reservada exclusivamente para vestuario”.

Esa partida está autorizada por el propio gobierno, a través del concejal de Seguridad, y la ejecuta el jefe de la Policía Local. “Y tanto uno como otro me aseguran que lo que denuncia el BNG es falso”, espeta.

Abundando en ello y tras aclarar que este año se dotó de vestuario a cuatro auxiliares que estuvieron contratados durante tres meses, detalla que el cuerpo policial utilizó vestimenta reservada desde el año pasado, “cuando se compraron uniformes nuevos”.

Se hace así “porque son trabajos temporales, pero utilizando siempre ropa en perfectas condiciones, tal y como confirma el jefe policial”.

Un agente crítico

Lo que sucede al BNG “es que no contrasta absolutamente nada y se dedica a lanzar falsedades”, en este caso, sospecha el alcalde, atendiendo a “las críticas de un agente que se quejaba porque su camisa no estaba en condiciones, de ahí que se le ofreciera cambiar la vestimenta, aprovechando la partida económica existente para ello”.

En relación con esto, parece que ese policía, que estaría detrás de las acusaciones del BNG, plantea otros problemas, como los relacionados con cambios en los turnos de trabajo.

Ante lo cual, Cacabelos advierte de que “un agente no puede tomarse días libres cuando le plazca, sino que debe someterse a un calendario de trabajo acordado desde hace dos años con todos los policías, y que uno no esté de acuerdo no quiere decir que todos piensen lo mismo”.

Por eso pide al BNG que, “si quiere ser un partido serio, sea más riguroso”.