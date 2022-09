Adjudican al Banco Sabadell el préstamo para el presupuesto de 2022

La junta de gobierno local abordará este lunes la adjudicación de una operación de préstamo, incluida en el presupuesto para 2022, por valor de 850.000 euros y un plazo de amortización de ocho años. Este préstamo se va a suscribir con el Banco Sabadell, al ser la propuesta que más se ajusta a los pliegos de licitación.

Entre las obras que se van a adjudicar con ese dinero se encuentran la demolición del edificio de la antigua comandancia (200.000 euros), la renovación de las redes de saneamiento (181.351) y las obras del Museo do Ferrocarril y complementos para el albergue (122.000). También se reservan 105.667 euros para ferias y el pago del IVA de las actuaciones del área de mercados, a financiar con los fondos europeos Next Generation. Las inversiones a realizar este año no se limitan a los 850.000 euros del préstamo, ya que el Concello aporta otros 710.000 euros de fondos propios para completar este capítulo.