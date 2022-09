El PSOE de Vilanova acusa a Durán de vulnerar la Ley de Transparencia

Sin respuestas en los plenos y sin que se les entregue la documentación que solicitan por los cauces oficiales, el Partido Socialista de Vilanova acusa al alcalde del municipio de vulnerar la Ley de Transparencia y de Protección de Datos, algo de lo que ya han informado a la asesoría jurídica de su partido para adoptar las medidas que sean oportunas. Los socialistas recuerdan que ya han pasado ocho meses de “la pataleta de negar información a la oposición tras haber sido condenado por machista, mostrando sus malas artes democráticas y despreciando al 44% de los vecinos del municipio, que votaron por otra opción distinta al PP”.

Aseguran que las respuestas por escrito a las preguntas que realizan “nunca se producen, por lo que existe una falta de transparencia que rompe todos los supuestos democráticos, hechos que se incrementan al no facilitarle al PSOE la información que pide en determinadas obras, preguntas a las que no solo no responde, sino que le entrega copias de nuestros escritos a personas que pudiesen verse afectadas, llegando a dar el número de teléfono de nuestro portavoz, Javier Dios, para tratar de presionar y socavar la labor de oposición del Concello”. Insisten en que “de estas malas artes ya hemos remitido información a los servicios jurídicos del partido para que actúen”.

Para evitar dar explicaciones, los socialistas acusan a Durán de “llegar a montar una cortina de humo, como la que creó después de la condena, generando un clima de crispación contra nosotros por unos hechos que ocurrieron en su vivienda y que no se le desean a nadie, pero el no puede generar odios por un mero pataleo por una sentencia, como hizo aquellos días”.