La OPP-20 de A Illa creará un aula didáctica para dar a conocer el mar a los colegios

La iniciativa fue un éxito de participación y se centró en concienciar contra el furtivismo de bañador y lanzó una ofensiva contra la acumulación de basura que, en muchas ocasiones, dejan los turistas en las playas, perjudicando todo el trabajo que realizan las mariscadoras.

Sin embargo, el proyecto Sensimar quiere ir mucho más allá, tal y como reconoce el presidente de la OPP-20 y patrón mayor de A Illa, Juan José Rial Millán. Es por eso que, a finales del mes de septiembre espera tener operativa un aula didáctica para explicar a los colegios la importancia del marisqueo. “Queremos crear un aula didáctica para que los jóvenes puedan visitarla y fijarse un poco en como es la empresa más grande del pueblo; contamos que, para finales de este mismo mes, podamos tener los primeros contenidos, que se irán ampliando poco a poco”, explica Millán. En el aula didáctica se van a instalar pantallas y útiles de pesca para que los niños puedan ver las redes y aparejos que se utilizan para pescar los productos que se comercializan después en la lonja isleña.

También está prevista la instalación de un acuario para que “vean como están enterradas las almejas o cuál es el comportamiento de las diferentes especies que se pueden encontrar en la ría de Arousa”, explica Millán, antes de apuntar que “todo lo que puedan ver aquí, les permitirá familiarizarse con el medio marino, y quién sabe, podría convencerles para el relevo generacional que tanto necesita este sector”. La intención, explica el patrón mayor, es mejorar con el tiempo los contenidos y contactar con colegios, tanto del municipio como de otros puntos, para que puedan acercarse al aula didáctica.

En lo que respecta a la experiencia desarrollada este verano en las playas, Millán es partidario de mantenerla con el objetivo de que “los más jóvenes sepan los motivos de la existencia del marisco en las playas, que aprendan a respetar el trabajo de las mariscadoras”.

El pasado año, continúa Millán, a través de Sensimar se le mostró a los más pequeños “el funcionamiento de la lonja y este año se apostó por las playas para evitar los importantes problemas que tenemos cada verano con los furtivos de bañador; esos pequeños serán los visitantes de mañana y estarán concienciados de todo el trabajo que hay detrás del marisco en las playas y lo respetarán”.

El problema que no cesa en las playas isleñas





Pese a todas las campañas de concienciación, pese a la presencia de vigilantes y grupos de mariscadoras controlando y pese a la presencia de carteles en los que se especifica claramente la imposibilidad de extraer almeja, el furtivismo de bañador volvió a convertirse en un serio problema para las mariscadoras de A Illa. Así lo reconoce el patrón mayor al afirmar que “hemos tenido prácticamente las mismas actas de sanción que en años anteriores, apenas hay variaciones”. Lo que más molesta al responsable del pósito isleño es que la mayor parte de los individuos sorprendidos escamoteando almeja de las playas de A Illa es que “son de pueblos cercanos, es decir, saben perfectamente que no se puede extraer el marisco y son conscientes del daño que causan, pero parece que les importa muy poco”. Algunos de los individuos sorprendidos se llevaban más de dos kilogramos de almeja, “una auténtica barbaridad que da idea de la falta de empatía con el trabajo que realizan las mariscadoras para conseguir que las playas sean productivas”. Eso sí, el patrón reconoce que algo ha cambiado en el comportamiento de la gente en los últimos años. Antes era habitual que el resto de bañistas mirasen hacia otro lado cuando veían a alguien retirando almeja de la playa. Ahora no es así, “cada vez nos encontramos con más ciudadanos anónimos que no solo les llaman la atención a los furtivos, sino que avisan a nuestros vigilantes o a las mariscadoras de lo que está ocurriendo, algo que debemos de agradecer”.