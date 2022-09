O Salnés llega a finales de agosto con escasos contagios de coronavirus

Hace más de una semana que no se diagnostican nuevos casos de COVID en tres municipios de la comarca: Meaño, Meis y Ribadumia. Es más, en los dos últimos ayuntamientos citados no se ha detectado infección alguna desde hace dos semanas. La situación epidemiológica mantiene su tendencia positiva en la comarca de O Salnés, a pesar de que apenas han existido restricciones en verano (más allá del uso de mascarilla en centros sanitarios, residencias de mayores y transporte público), y se han celebrado actos multitudinarios.

Meis, Ribadumia y Meis son los que presentan una situación más favorable, sin ningún caso nuevo de coronavirus desde hace al menos una semana, pero el número de contagios es igualmente bajo en el resto de localidades. De hecho, se han contabilizado menos de 10 positivos en las dos últimas semanas en todos los municipios de la comarca, a excepción de Vilagarcía, donde se han producido 26 en los 14 últimos días, situación debida a que es la localidad más poblada.

Se sigue vacunando algunos días a la semana en el Hospital do Salnés

La mejoría de la situación sanitaria se percibe en el conjunto del área sanitaria Pontevedra-O Salnés. Según los datos proporcionados por la gerencia, en estos momentos solo hay 17 personas ingresadas en planta, y una en cuidados intensivos. De los hospitalizados, únicamente uno de ellos está en el Hospital do Salnés. En total, en estos momentos hay 182 personas con coronavirus en todo el área, tres menos que en la víspera.

La vacunación

Hace meses que se desmantelaron los “vacunódromos”, los centros donde se llevó a cabo la campaña de vacunación masiva. No obstante, las personas que por una razón u otra todavía no estén inmunizadas, o no tengan todas las dosis, y deseen completar su vacunación aún están a tiempo.

El Sergas mantiene activo el teléfono 881 54 00 45, para resolver dudas relativas a la pandemia, y los pacientes también pueden dirigirse al médico o el enfermero de cabecera, que les indicará los pasos a seguir. Las vacunas se administran algunos días a la semana en los hospitales de O Salnés y Montecelo. En los propios centros sanitarios se ha recuperado casi la normalidad asistencial. En el servicio de urgencias del ambulatorio de Vilagarcía, por ejemplo, ya solo se le hace el test de antígenos a las personas con síntomas respiratorios o fiebre.