Reparto de ayudas para material escolar en Meaño

Con motivo del inicio del nuevo curso, las familias meañesas en dificultades económicas pueden solicitar desde ya, adscribirse al programa de ayudas municipales para la adquisición de material escolar para sus hijos ante el inicio del curso 2022-23. Para ello disponen de plazo hasta el 16 de septiembre.

Esta línea de ayudas está dirigida a familias empadronadas en el Concello de Meaño y que cursen estudios de Educación Infantil, Primaria, Especial, ESO o FP básica matriculados en centros públicos. La cuantía fijada es de 4.000 euros a repartir entre las familias solicitantes, de ellos 3.000 para alumnos de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial, y 1.000 para los de ESO, Educación Especial en secundaria y PF Básica. Unas cuantías que se mantienen invariables desde hace una década, cuando fue concebida esta línea de ayudas por el Concello en 2014.

El material escolar subvencionables incluye libros de texto y lectura, material fungible, mochilas, material informático, o también vestuario básico ligado a la actividad escolar, caso de chándal, zapatillas deportivas o calcetines.

La cuantía a percibir por familias beneficiarias es de 80 euros para aquellos que registren renta familiar per cápita de hasta 3.200 euros, y que subirá a 90 euros en el supuesto de familias monoparentales. Y para el caso de familias con renta per cápita que se mueva entre los 3.201 y 6.500 euros, se asignarán 60 euros y 70 para aquellas que sean monoparentales.

La novedad de este año es que, tras la crítica de cursos anteriores, por primera vez se tocan las bases de acceso. Así, tendrán derecho a estas ayudas aquellas familias con una renta no superior a los 6.500 euros per cápita (en detrimento de los 5.500 que rezaban en años anteriores). Eso sí, en cuanto a patrimonio, se mantienen las premisas de que la familias solicitantes no tenga en la unidad familiar un vehículo superior a los 15,99 caballos fiscales; y, en vivienda, que su valor catastral en casa unifamiliar sea inferior a 150.000 euros, y en el supuesto de vivienda en piso, el valor no superará los 80.000 euros catastrales.

Este cambio de baremo per cápita se espera corrija en parte las restricciones que regían hasta ahora. Unas restricciones que se evidenciaron en cursos anteriores dejar sin asignar en torno al 40 por ciento de los 4.000 euros fijados en las bases.

Las familias que resulten beneficiarias recibirán un vale por el que podrán adquirir el material preciso en los establecimientos acogidos.