Proyectan obras en los viales, aceras y aparcamientos del polígono de Ribadumia

El mal estado de media docena de viales del polígono industrial de Ribadumia lleva al gobierno local a diseñar un proyecto que incluye el pavimentado de las calles que están en peor estado, el arreglo o dotación de nuevas aceras, y la ampliación de las plazas de aparcamiento. La intervención tiene un presupuesto de salid de 106.000 euros, y las empresas que quieran participar en la adjudicación deben presentar sus propuestas en el Ayuntamiento antes del 14 de septiembre.

El proyecto contempla el reasfaltado en los dos viales que se encuentran con el firme más deteriorado. En segundo lugar, se habilitarían 40 nuevas plazas de aparcamiento, once en la línea de entrada al parque desde la rotonda de la carretera PO-300, y otras 29 en las proximidades de la planta empacadora de Sogama, donde ahora mismo no existen ni estacionamientos ni aceras. Precisamente, la creación de aceras es uno de los objetivos de este proyecto, habilitándose en varios puntos donde no existen o se encuentran muy deterioradas.

Además, estos trabajos permitirán recuperar otros 35 estacionamientos que actualmente están infrautilizados por un motivo u otro.

El plazo de ejecución del proyecto es de cuatro semanas, y el Concello advierte de que todos los trabajos deben estar concluidos antes del 23 de octubre. En consecuencia, la empresa adjudicataria deberán estar preparada para actuar con premura, pues dispondrá solo de un mes y una semana para acometer el proyecto, habida cuenta de que la mesa de contratación se reúne para la apertura de los sobre el 16 de septiembre.