Una Estación Marítima en A Illa para los peregrinos que hacen la Traslatio

Esa circunstancia se la han transmitido al alcalde del municipio, Carlos Iglesias, quien explica que “A Illa está teniendo mucho tirón entre los que eligen la Variante Espiritual, un claro empuje porque permite recorrer el puente, lo que le da un valor añadido al Camino”.

Precisamente, Iglesias se encontró con una quincena de peregrinos el pasado miércoles, atraídos por “conocer el pueblo y lugares como el Faro o Carreirón; es un turismo que nos beneficia a todos y que los municipios debemos aprovechar para ir creando servicios adecuados para él”.

Con esa perspectiva coinciden varias navieras de la zona, que llevan mucho tiempo remontando el Ulla con peregrinos desde Vilanova y no les importaría recogerlos en cualquiera de los muelles de A Illa, siempre y cuando se habiliten de forma correcta y adecuada.

Desde Vilagarcía a O Grove, incluyendo los municipios del interior “todos los municipios estamos teniendo muchas visitas en esta extensión del Ano Santo y nos alegra que los peregrinos nos escojan para acercarse a A Illa y continuar desde aquí la ruta hacia Santiago de Compostela”.

La Estación Marítima es algo que Iglesias siempre ha tenido en la agenda no solo por la llegada de peregrinos, sino también porque “hay muchas empresas autorizadas con todos los permisos y que realizan chárteres por la ría, visitas por el mar, ..., y contar con esas instalaciones les daría un motivo de seguridad para el desarrollo de su actividad; contarían con un punto de recogida adecuado”.

El regidor también considera que existen varios puntos donde poder ubicarla, no solo en O Xufre. “Hay varios muelles en el litoral de A Illa, por ejemplo, O Cabodeiro, donde ya existe un pequeño punto de recogida de personas para embarcaciones de recreo, en el que apenas cabe una lancha”, explica Iglesias.

Además, también se encuentra el muelle de O Campo, punto de recogida de varias pequeñas navieras para embarcar turistas hacia el islote Areoso.

Insiste el regidor en que “de forma dimensionada a las necesidades que tenemos, consideramos que una estación marítima sería ideal para el fomento tanto del turismo marítimo como para convertir A Illa en lugar de punto de partida para la realización de la Traslatio”.

Malestar por la situación del paseo de O Cantiño

Una de las principales cuestiones que va a poner encima de la mesa el alcalde de A Illa en esa reunión con Lenguas, es el estado en el que se encuentra el paseo de O Cantiño. Desde hace años, en A Illa vienen denunciando el abandono al que está sometido, tanto por los problemas que genera el mar como con el mínimo mantenimiento. Iglesias reconoce que la relación con Portos de Galicia es fluida y cordial, pero creemos que “en la limpieza y mantenimiento de este paseo se está cayendo en una importante dejadez que no debemos consentir”. En cuanto finalicen las fiestas gastronómicas que se están celebrando, Iglesias espera que Portos proceda a realizar algunas actuaciones de calado en un espacio que “es una de las zonas más transitadas del municipio, incluso durante el invierno; se trata de un lugar de esparcimiento inmenso que se encuentra en una situación deplorable, y eso no puede ser”. Problemas de pintado, sustitución de elementos oxidados, piedras levantadas, y otras deficiencias es algo con lo que se han acostumbrado a vivir los vecinos de A Illa en los últimos años, pero que no están dispuestos a tolerar. De hecho, hace tan solo unos meses, se celebró una concentración de vecinos en la que se denunciaba el abandono al que está sometida esta infraestructura que, además del paso del tiempo, sufre el impacto constante de las mareas, algo que ha provocado que el agua marina penetre por debajo y cause problemas en el alcantarillado y en otros servicios que se encuentran en la zona.