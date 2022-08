Dos horas y cuarto de baile sin tregua con Manu Chao

Cambados vivió en el tránsito del viernes al sábado una noche para el recuerdo gracias al recuerdo que Manu Chao ofreció en la plaza de Fefiñáns junto a Lucky Luciano (guitarra) y Miguel Rumbao (percusión). Fue una actuación que se prolongó durante dos horas y cuarto, y en la que no hubo ni un minuto para el aburrimiento.

El concierto empezó sobre las 23.30 horas, con media hora de retraso sobre el horario previsto. La mayoría de los espectadores demoraron hasta última hora el acceso al recinto, a pesar de que la apertura de puertas fue a las nueve y media de la noche. Eso, unido a unos problemas con el lector del código QR de las entradas que vendió el Ayuntamiento en el pazo de Torrado obligó a demorar ligeramente el comienzo de la fiesta. Finalmente, fueron unas 2.500 las personas que pudieron disfrutar del concierto.

Pero en cuanto saltó al escenario al trío encabezado por Manu Chao, ya no hubo lugar para quejas o lamentos. “Fue un no parar de bailar y saltar durante dos horas y cuarto”, afirma uno de los asistentes. El artista derrochó energía en cada canción no solo con su interpretación, sino con su constante diálogo con el público, que coreaba enardecido los estribillos de sus canciones más conocidas. Manu Chao tampoco ahorró elogios y agradecimientos hacia Cambados, localidad que ya conocía cuando hace dos décadas acudió a cenar a la bocatería Infantas, tras un concierto en Vilagarcía.

Manu Chao es apreciado por su música, pero también por su firme compromiso social y político. Sobre esto, tuvo palabras de crítica hacia algunas de las guerras que se están produciendo en el planeta, como son las de Ucrania, Palestina, Siria o Yemen. Pero también censuró los casos de corrupción entre la clase política española y la mercantilización del fútbol promovido por las grandes ligas. También mostró su rechazo a que un país como Qatar pueda organizar un Mundial, pese a su dudoso respeto por los derechos humanos.

El músico no racaneó los “bises” que le pidió el público, hasta el extremo de que salió al menos cuatro veces. Las últimas, ante la incredulidad de una parte del público, que creía imposible que la fiesta pudiese prolongarse todavía más. Una “caladita” más, anunciaba al ponerse de nuevo en el centro del escenario, y la “caladita” se convertía en más canciones y estribillos que coreaban con él cientos de voces en la plaza de Fefiñáns.

Tanxugueiras

A unos kilómetros de distancia, en A Illa, también fue una noche especial, con el concierto de Tanxugueiras y Budiño para conmemorar el 25 aniversario de la segregación de Vilanova. Unas 4.000 personas se dieron cita en O Bao, en otra jornada festiva para el recuerdo.