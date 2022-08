Un verano con menos presiones para Areoso

Aunque hubo jornadas de intenso calor y la cantidad de visitantes que recibió Areoso fue mayor de la que debería, lo cierto es que el número de incidencias graves ha disminuido de forma considerable. Así lo reconoce el patrón mayor de A Illa, Juan José Rial Millán, al apuntar que “desde el pósito no hemos solicitado la apertura de ninguna acta de sanción”, un dato muy diferente a años anteriores, cuando el pósito planteaba a las autoridades la apertura de una docena a finales de agosto.

Millán reconoce que las bajas en el servicio de vigilancia del pósito les han impedido el control férreo que realizaban en años anteriores, pero eso no ha impedido que “nos pasemos por allí de vez en cuando y no nos encontramos con los problemas que solía haber en años anteriores, donde gran parte de las embarcaciones varaban encima de la playa o no respetaban las boyas”. Ahora, insiste Millán, “da la sensación de que la mayor parte de los barcos respetan las boyas".

El patrón mayor asegura que “las sucesivas campañas que hemos lanzado, así como las denuncias y sanciones recibidas suponemos que han influido a la hora de que se respeten las normas que rigen el acercamiento al islote por parte de las embarcaciones”.

Es más, el propio patrón ha atendido en más de una ocasión a turistas que se acercaban a la Cofradía a demandar información de cómo actuar en Areoso para evitar causar daños tanto a su riqueza natural como a sus importantes bancos marisqueros.

Tanto el pósito como el Concello llevan años aguardando por un plan de usos para Areoso que acabe limitando la presencia de turistas, en un estilo a las medidas que se aplican en lugares como la playa de As Catedrais en Ribadeo. El objetivo es frenar la importante degradación en la que ha entrado el islote debido al efecto que sobre el causan las mareas de la ría y la presencia masiva de turistas y embarcaciones.

El plan, por el que se lleva esperando muchos años, podría estar listo para el próximo verano, después de que la Consellería de Medio Ambiente retomase su redacción tras haber sido paralizada por la pandemia de coronavirus. Ese plan reforzaría las medidas que llevan años aplicándose y cuyo listado figura en la mayoría de los muelles de la ría de Arousa.

Vigilancia realizada con drones

Hasta cuatro bajas tiene la Cofradía de A Illa en el sistema de vigilancia, lo que le ha obligado a tirar del dron para controlar el Areoso. “Ha sido un elemento bastante fundamental para vigilar no solo lo que ocurría en Areoso, sino también en otros arenales”, explica Millán. De hecho, Millán reconoce que todo el litoral que posee A Illa “resulta muy complicado de controlar y los vigilantes están haciendo lo que pueden con los medios que tienen”. La Cofradía de A Illa fue de los primeros pósitos que optó por utilizar un dron para vigilar sus playas, especialmente en horario nocturno, ya que las cámaras térmicas con las que cuenta el artefacto permiten localizar a los posibles furtivos en zonas donde no serían apreciados desde tierra al estar protegidos por la oscuridad.